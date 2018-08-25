〈南部〉暴雨襲溪北 李孟諺：檢討治水、防災應變

2018-08-25

〔記者楊金城／台南報導〕水淹南市溪北地區，好比八八風災災情再現，代理市長李孟諺昨天到麻豆、學甲、新營、鹽水、後壁巡視淹水災情，他說，對淹水造成市民不便，表示道歉，未來會治水不足之處，並加強防災應變，保障民眾安全。

下不停 麻豆24小時達711毫米

專長水利工程的李孟諺分析南市溪北災情主要原因，指溪北昨晚雨勢未停，廿四小時累積降雨量很多地方超過六百毫米，麻豆到昨天上午十一點為止，降雨量累積高達七百一十一毫米，遠超過區域排水防汛三百毫米雨量一倍以上，以致造成各地淹水，區排溢堤。

降雨量超過區域排水一倍以上

暴雨襲擊溪北地區，昨天凌晨雨勢最大，溪北白河、東山、後壁、新營、鹽水、麻豆、善化、官田、西港等地十二小時累積降雨量都超過三百毫米，有的達到四百毫米，廿四小時累積雨量六、七百毫米，麻豆高達七百一十一毫米。

各地大多在半夜到清晨積、淹水，台南市水利局說，淹水原因有兩個，第一強降雨持續不斷，各區累積降雨量遠超過區域排水治理標準二百五十至三百毫米。

第二個原因是八掌溪、急水溪、將軍溪（上游麻豆排水）水位暴漲，導致岸內排水、鹽水排水、後壁菁寮排水、後鎮排水、下茄苳排水、麻豆埤頭排水、營後排水全線沒有辦法重力排入，以至於區排水位一路往上游累積，連抽水機也抽排不及。

包括鹽水排水、岸內排水、菁寮排水、下茄苳排水中上游甚至都溢堤，使得沿岸部落發生淹水，須等到急水溪、八掌溪、將軍溪水位消退後，積、淹水才能慢慢消退。

市府統計撤離和救出受困民眾有一○○五人，累積收容則超過五百人次。佳里因淹水，一般車輛無法進出嘉福里庄內，有里民開來農耕機將一位阿嬤送出去就醫。

另外鹽水孫厝里則動用大型耕耘機，昨晚六點將二十一位居民運送出去安全撤離。