〈南部〉高捷岡山路竹延伸線 二階初審過關

2018-08-22

目標力拚明年底動工

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運岡山路竹延伸線第二階段傳出好消息！高市捷運局昨證實，岡山路竹延伸二階已通過綜合規劃報告初審，將持續爭取中央各部會支持與協助、委請行政院儘速核定本計畫，目標力拚明年底動工。

捷運局說明，岡山路竹延伸二階可行性研究報告經中央多次審議，終獲審議通過並由行政院於去年一月三日核定，接續綜合規劃報告於去年十二月廿七日正式報請交部審議，經交通部於今年三月、七月兩次提出書面審查意見，並經市府修正回覆後，本月廿日再召開審查會議後順利過關。

全長約11.63公里 共設7車站

捷運局長吳義隆指出，岡山路竹延伸二階起點銜接第一階段的岡山車站後，陸續經岡山農工、本洲產業園區、高雄科學園區、高苑科大、路竹市區，終點在湖內區台鐵大湖車站附近（台一線與台二八線交叉口），全長約十一．六三公里，共設七座車站，總工程費約二七二．六九億元。

吳義隆局長進一步表示，本案為行政院前瞻基礎建設計畫軌道建設之一，也是高雄海空經貿城整體發展綱要計畫運輸類別的重要建設計畫，可直接服務岡山、路竹地區卅五萬民眾及各產業園區的十九．五萬就業人口。

除了一般民眾通勤，岡山路竹延伸線更可服務沿線的高雄科學園區、電信園區、岡山本洲產業園區、永安工業區、南區環保科技園區等，串聯數千億產值。

一階正辦理發包 年底可動工

吳義隆強調，岡山路竹延伸線第一階段正辦理發包，預計今年底可動工，二階綜合規劃報告通過初審後，市府會持續爭取中央各部會鼎力支持與協助，並報請行政院儘速核定本計畫，目標是明年底動工。