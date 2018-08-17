〈台北都會〉完工數少一半 公宅政見又跳票

2018-08-17

柯4年任期公宅竣工數 從1304戶變606戶

〔記者蕭婷方／台北報導〕市長柯文哲選前喊出「四年兩萬戶、八年五萬戶」支票，上任後卻不斷下修，屢被市議員質疑政策跳票、打折。市議員許家蓓昨於議會質詢指，根據都發局資料，市政府也不斷下修柯四年任期公宅竣工目標值，去年規劃四年竣工公宅數為一三○四戶，今年又下修至六○六戶，指公宅政見再跳票。

柯文哲對自己說出的公宅支票，去年三月改口「正確說法是四年一萬八千戶開工」，不過，都發局去年五月補充「四年兩萬戶是已編列預算，包括完工、施工中、規劃中、都更分回戶及捷運聯開宅」，都發局今年七月又在市長施政報告說「一一一年（二○二二年柯執政八年）完成兩萬戶」。

預算都還沒編 議員質疑開工數灌水

柯文哲本週一至議會進行公共住宅專案報告，內容提及今年底共有一二七處公宅基地、一萬九九二三戶公宅開工。許家蓓質疑，其中卻有七處基地共二二○六戶公宅還在「規劃中」，連規劃設計都還沒開始，或是連預算都還沒編，市府就把這些基地列進「開工公宅」戶數，質疑市府刻意將數字灌水、美化政績。

都發局：未編預算 今年無法開工

對此，都發局官員澄清，部分基地有編列進去預算，部分未編者確實就無法在今年開工。都發局長林洲民表示，「目前公宅有這樣的成績不差」，雖然總體戶數減少，但樓地板總面積沒有變少，公宅品質也越做越好，成果未來一定看得到。

公宅興建速度趕不上需求，市政府去年十一月配合中央推包租代管，目標一年要達二千二百戶；市議員吳世正昨也質詢指，北市至今年七月底止共媒合三三八戶，僅達目標值十五％，包租代管政策前景堪慮。

林洲民則回應，北市目前媒合三三八戶佔全國總媒合數卅四％，未來會加強宣傳，年底目標，執行到五百戶，目標值為廿％。