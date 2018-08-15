〈台北都會〉監督市政變「柯黑」 柯粉列「落選名單」

2018-08-15

柯：心中有仇恨 看什麼都仇恨

〔記者郭安家、沈佩瑤、楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲長期利用網軍施壓媒體、民代，近日傳出柯有一份幾乎都是民進黨籍的「柯黑」議員名單，要在年底選舉拉下台。對此，柯昨受訪並未否認，指「這份名單哪需要我講，網路上大家自己就會去處理了」還說「心中有仇恨，看什麼都仇恨」。

但不少民進黨議員不滿指出，過去說出仇恨議會言論的是柯，民進黨議員從前市長馬英九、郝龍斌一路本於職責監督市政，到了柯市長卻成了「柯黑」，希望柯文哲負起意見領袖的責任，別推責網軍，民進黨台北市議員簡舒培表示，曾質詢北市公托、非營利幼兒園比例僅四成，未達到七成目標值，且柯文哲任內增班數量不敵新北市長朱立倫、桃園市長鄭文燦，以及質詢公共住宅、第一果菜市場追加預算、國安講稿疑雲，事後就有網友帶風向、批評她亂罵柯文哲，還有人提醒她柯粉在LINE群組貼文章，宣傳要讓「柯黑」的她落選。

議員：還要看市長、柯粉臉色 乾脆不要當

民進黨台北市議員梁文傑坦言，柯上任第一年，民進黨質詢波多野結衣悠遊卡事件，將當時悠遊卡公司發言人林筱淇趕離議會辦公室，他就成了「柯黑」；但他會幫忙都發局長林洲民推培英公共住宅，幫工務局長彭振聲要預算，市府團隊、官員很清楚，遇到國民黨議員刁難預算，要找民進黨議員協助，但柯文哲選舉團隊卻操作網軍打擊議員。

民進黨議會黨團總召李慶鋒不諱言，柯曾公開表示hate（仇恨）議會，但沒有議員在hate柯，「柯黑」議員是標籤化操作結果。議員監督市政是正常、應該的事，希望柯負起意見領袖責任，別推責網軍。

自認是「柯黑」的民進黨台北市議員王世堅痛批，如果議員當到還要看市長、柯粉臉色，議員乾脆就不要當了。他說，打從柯第一次質詢，他送柯湯匙、畚箕，提醒柯不要「做事一湯匙，說話一畚箕」亂說話，他就變成「柯黑」了。

柯文哲昨隔空對「柯黑」議員說：「他們是怎樣？他們是參加選舉會報聽到什麼嗎？還是裝竊聽器？」柯還說，柯黑名單哪裡需要他講，網路上自己大家就會去處理了。柯還說：「我連王世堅我都可以忍受了，還有什麼不能忍受。」

今年初就有柯粉於ＰＴＴ（批踢踢）列出幾乎是民進黨籍的「柯黑」議員名單，每一段時間更新版本；而近幾個月，柯粉也在柯文哲臉書後援會張貼北市六選區推薦、待觀察的「友柯」議員及參選人名單。