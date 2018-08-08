〈北部〉（桃園）App繳路邊停車費 年底前半價

2018-08-08

行動支付享優惠 8業者加入

〔記者陳昀／桃園報導〕無零錢時代來臨！市長鄭文燦昨宣布路邊停車「殺很大」優惠方案，即日起至十二月卅一日，在桃園路邊停車，若使用八家業者的行動支付App繳費，可不限筆數享五折優惠；交通局指出，預計五個月會短收一○七五萬元停車費，但目前超商代繳，市府得負擔手續費，未來恢復原價後，每人多用三次行動支付就能回本。

市府昨舉辦行動支付優惠啟用儀式，宣布將與「Pi行動錢包」、「歐付寶電子支付」、「車麻吉」、「JKOPAY街口支付」、「friDay錢包」、「OnePaid萬付通」、「GAMA PAY橘子支付」、「一卡通與LINE Pay合作的全新服務」等八家行動支付廠商合作，民眾下載任一App使用，以手機掃描停車單條碼，即可完成付費，業者會不定期推出優惠方案。

鄭文燦表示，無零錢、無現金的時代即將來臨，行動支付已成趨勢，市府去年二至八月間曾與三家行動支付廠商合作，推出為期半年的七五折優惠，將使用率拉高至三％；加碼推出更具吸引力的五折方案，使用率將可提高到廿％，讓市民養成使用習慣。

超商代收 1年手續費達3414萬

交通局停車管理工程科科長魏光譽指出，桃園每年約有八十八萬筆停車費，平均每筆為四十五元、年收三億元，其中九成為到超商繳費，市府得負擔每張停車單四．一元的代收手續費，平均一年多支出三四一四萬元。

魏光譽指出，除了要降低代收手續費成本，民眾到超商繳費還可能需另行列印收費單、較不環保，為此推出更優惠的五折方案，並擴大與八家廠商合作，希望能再提升使用率。

他說，五折優惠期間，預計市府會短收一○七五萬元停車費，但精算後發現，只要使用者在優惠期限結束後再多用三次，市府從省下的「代收手續費」就能回本。