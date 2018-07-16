〈南部〉林義豐團隊稱被嗆斷電 警方否認

2018-07-16

〔記者王俊忠／台南報導〕網友暱稱「虧雞福來爹」的無黨籍台南市長參選人林義豐團隊，十四日晚在東區平實公園舉行首場Crazy Friday國際音樂節活動，最高峰時湧入約三萬群眾。昨天林義豐團隊質疑市警一分局長鄭榮崑在活動結束前未舉牌制止就嗆要強制斷電，是在壓迫無黨籍參選人。一分局則否認嗆說要強制斷電，強調警方執法一視同仁，不會打壓任何黨派參選人。

林義豐團隊批南市警一分局涉執法不當，指分局長鄭榮崑於前晚十點在會場衝上舞台阻礙DJ向觀眾道結束，趕DJ下台並揚言斷電，主辦單位為安撫觀眾，理性與警方溝通卻遭拒，明顯是為了打壓聲勢大好的林義豐。不過，主辦單位也對前晚辛苦執勤的基層員警表達敬佩之意。

對此，市警一分局長鄭榮崑說明，這場音樂會活動時間申請是從前天下午三點到晚間十點結束，時間已經很長，依法本該準時結束，在接近結束時間，他親自向林義豐表明須依規定準時結束，林義豐希望延長十五分鐘並說考慮看看，他回應警方依法嚴正執法態度、不能打折，在晚間十點警方準備舉牌制止前，主辦單位即結束活動，警方也未開罰。

鄭榮崑與一分局保民組長楊富仁強調，當時警方未向林義豐方面嗆說要強制斷電、也沒有趕DJ下台，更不會打壓哪一黨派的參選人，警方執法是一視同仁。

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