〈中部〉雲林就博會 農務綠能長照徵才

2018-07-12

14日登場 提供近3千個工作機會

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府為協助民眾就業，十四日（週六）將在雲林縣立體育館舉辦就業博覽會，有近百家優質廠商設攤徵才，提供近三千個工作機會，為滿足雲林農業、綠能及長照等產業需求，特別設置「農務士徵才」、「綠能徵才」及「長照聯合徵才」專區，當天前一百名求職者還可獲贈雲林優質鳳梨、木瓜或香蕉一份。

雲林縣長李進勇表示，雲林縣勞動人口約三十五萬九千人，去年雲林失業率三．七％、勞動參與率五十九．七％，表現均優於全國平均值，今年縣內大專院校及就業中心已陸續辦理四場次徵才活動，為服務民眾，縣府追加辦理「五告讚就業博覽會」。

雲林縣勞工處長張世忠表示，就業博覽會邀請包括旭硝子、義美、友達、豐泰、卜蜂、福懋、上銀科技等廠商設攤徵才，雲林縣傳統產業、農業、照服員缺工嚴重，這次徵才特別設置「農務士徵才」、「綠能徵才」及「長照聯合徵才」專區。

張世忠表示，目前傳統產業需輪班的職缺薪資大約三至五萬元，屠宰業四至六萬元，照服員缺工約一百廿人，薪水約三萬多元，農務士需人力四十人，日薪一千兩百至一千五百元，一般服務業約兩萬五千萬元，薪水較高的是上銀科技，高級工程師薪資可達七萬七千元。