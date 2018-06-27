〈中部〉文心路捷運沿線 將增6365位機車格

2018-06-27

解決停車問題 另有406汽車停車位

〔記者張菁雅／台中報導〕台中捷運綠線施工期間，文心路的路邊停車格全部塗銷，讓沿線店家、公司行號相當苦惱。隨著捷運綠線即將試運轉，文心路路平八月底將完工，建設局表示，除了在文心路新增汽、機車停車格，更進一步於文心路鄰接巷道、騎樓劃設機車停車格，捷運站體完工後將新增機車停車位六千三百六十五格，加上現有停車位，未來文心路捷運沿線總計將有汽車停車格四○六格、機車停車格二萬六百五十七格。

建設局表示，考量文心路捷運沿線住戶及店家的停車需求，並解決文心路人行道機車違停問題，機車停車格劃設原則為自路口段停止線六十八公尺內、公車停靠區卅五公尺內，以及周邊大樓店家合法留設車行斜坡道區域外。

橫交道路巷道騎樓 將劃設機車位

建設局指出，文心路沿線現有機車停車格包括橫交道路五百公尺範圍共九千二百廿七格、路外機車停車位五千零六十五格外，還將新增汽車停車位四○六格、機車停車位二千六百六十五格；此外，周邊橫交道路巷道騎樓也將新增機車位二千四百卅格，所有捷運站體完工後將再增設機車停車位一千二百七十格，總計未來文心路捷運沿線將有機車停車格二萬六百五十七格。

建設局強調，文心路機車格的劃設均經由交通局實地調查人行道、騎樓停放的機車數量後，評估可新增的機車停放位置，再依據文心路各路段不同停車特性，考量整體車道寬度而來。文心路劃設停車格後，車道尚留有四．五公尺寬的混合車道空間，可提升車流順暢及行車安全。

議員指汽車停車格仍不夠 應補足

對於市府的規劃，市議員陳淑華表示，文心路之前取消多少停車格，現在就應該恢復多少，過去文心路兩側至少有上千格汽車停車格，現在市府應全力開闢路外停車場或公共設施多目標使用闢建停車場，來補足文心路沿線的停車需求。

民眾黃小姐則說，文心路沿線橫交道路許多汽車停車格都改為機車停車格，汽車格一位難求，文心路恢復劃設停車格，又以機車格居多，汽車停車需求根本難以紓解。