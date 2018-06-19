〈北部〉藍綠對決變多方角力 新竹市長選情轉複雜

2018-06-19

民進黨林智堅拚連任

〔記者洪美秀／竹市報導〕距離年底新竹市長選舉不到半年，除現任市長林智堅代表民進黨爭取連任，前市長許明財代表國民黨挑戰重返執政，無黨籍現任議長謝文進、前市長蔡仁堅也被認為近日極可能宣布角逐市長，加上 以白色力量為訴求的醫師黃源甫也表態參選，將形成多方角力局面，讓原本藍綠對決的單純選情趨於複雜。

現任議長謝文進頻試水溫

謝文進從四月起即透過個人臉書不斷試水溫，並加重對市政批評力道，希望凝聚對市政不滿及對藍、綠執政失望的中道力量，備受矚目。

謝文進前天並在臉書宣告本週就會有「好事」發生，外界解讀宣布參選市長已箭在弦上。

蔡仁堅臉書粉絲團透露訊息

蔡仁堅四年前以無黨籍身分參選新竹市長，挾過去執政成績，拿到四萬多票，雖然落選，但支持者從未放棄，鼓勵他再度出馬，在沉寂多時後，蔡仁堅的臉書粉絲團「新竹動起來」近日透露蔡仁堅將再參選市長的訊息，引發地方關注。

黃源甫尋求白色力量支持

曾參選市議員、立委的黃源甫，自稱「草笠醫生」，以交大博士及醫界身分尋求「白色力量」的支持者，他已在臉書與社區宣告將參選新竹市長選舉。

國民黨許明財挑戰重返執政

地方政壇人士認為，在此情勢發展下，代表綠營的林智堅要爭取連任，除須面對藍營捲土重來的許明財反撲以及支持者積極勸進的蔡仁堅，形成三個「市長」政績之戰外，廣結善緣，基層實力雄厚的謝文進更是來勢洶洶，加上強調白色力量的黃源甫，戰況熱鬧精彩可期！而新竹市民在藍、綠之外有了多種選擇，也勢必牽動選情的變化。