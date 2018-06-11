〈北部〉《桃園》百年牽罟傳統 永安漁港千人體驗

2018-06-11

〔記者李容萍／新屋報導〕牽罟是古早傳統的捕魚方式，靠的是簡易的小船、一張大魚網跟眾多人力，就可以滿載而歸，如今已相當罕見。市府客家事務局、新屋區公所舉辦列為客庄十二大節慶的「海客文化藝術季」系列活動，昨天在新屋區永安漁港南岸重現百年牽罟傳統，吸引上千民眾參加，並藉由編織魚網、築石塭，讓更多人認識客家漁業文化。

客庄捕魚 笨港里開專班研究

鄭文燦表示，牽罟是傳統客庄的捕魚方式，原本在新屋地區已瀕臨失傳，桃園升格後客家事務局已連續三年舉辦牽罟體驗，去年起更入選客家委員會「客庄十二大節慶」之一，為持續傳承這項百年的海客捕魚文化，新屋笨港里里長彭永涼也成立牽罟班，九月前將陸續舉辦小型的牽罟體驗。

活動昨一早恭迎笨港天后宮媽祖，為兩艘全新彩繪的罟船賜福保平安，隨即由地方耆老吹響象徵出海的海螺，罟船迎風破浪啟航；上千名參與民眾不乏全家總動員，許多小朋友跟著父母一起體驗牽罟，在市長鄭文燦、客家委員會副主委范佐銘、客家事務局長蔣絜安等人率領下，分成四隊向海邊出發。

齊心拉網 漁獲活跳跳掀高潮

十餘分鐘後罟船回航，魚網在海面圍成二個弧形，隨著指揮人員的口令，四排民眾雙手緊握繫著魚網的繩索，同心協力高喊「1、2、3」將魚網慢慢拉回岸邊，當魚網離岸越來越近，許多第一次參加的民眾都感到新鮮有趣，現場氣氛既緊張又興奮，接著看到魚網中的漁獲活蹦亂跳，讓參與民眾都「嗨」到最高點。

活動另安排築石塭體驗、由耆老示範幾近失傳的編織魚網技藝，吸引親子一同參與，場邊還有親子客語互動遊戲，更是歡笑聲不斷。

鄭文燦說，永安漁港南岸海岸線約八公里，市府去年就在此舉辦「桃園地景藝術節」，為了推動沿岸的生態保護，也將永安漁港規劃成具客家特色的漁港。透過結合石滬及牽罟體驗、永安海螺文化體驗園區、桃園農業博覽會基地、綠色隧道、青年體驗學習園區及休閒農業區等，發展一系列特色活動，讓更多人認識海客豐富的一面。此外，永安漁港魚市場從十六日起至卅日還有海客文物展、公揹婆表演與體驗，同時安排濱海客庄小旅行等系列活動，意者可至「桃園海客文化藝術季」臉書粉絲專頁查詢。