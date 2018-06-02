〈台北都會〉三重僅存二輪戲院 幸福影城明熄燈

經營近半世紀 影迷不捨
〔記者陳心瑜／新北報導〕三重區唯一一家的二輪戲院「幸福影城」，將於明天歇業！經營近半世紀的「幸福影城」隱身在三和路四段的市場中，是許多「老三重人」消磨時光的好去處，明天（三日）吹熄燈號的消息傳出，臉書粉絲頁面湧入許多留言表達不捨；人口近三十九萬的三重區，後天起只剩一家播映首輪影片的天台戲院，全市的二輪戲院也只剩板橋區林園電影城一家。
「幸福影城」的臉書粉絲頁在今年一月曾預告「離關門之日不遠了」，五月九日已貼出確定歇業的消息；最近有不少民眾到「幸福影城」拍照留念，家住三重的黃小姐說，看到從小熟悉的地景即將消失，難免有些感觸。
買票進場的資深影迷，有些人還不清楚即將歇業的消息，得知後直呼驚訝，表示一張電影票平日一百三十元、假日一百五十元，雖然是二輪影片，但能看上一整天還是很划算，在熱門電影上映時，影廳還爆滿，甚至有觀眾拉塑膠椅坐在最後一排。
「認臉」不驗票 一天可看六部
六十三歲的劉先生回憶說，影廳寬敞、乾淨、冷氣涼爽，就算六年前從三重搬往內湖，他仍經常回「幸福影城」享受美好時光，最多一天看滿六部，外出填肚子也不用驗票，驗票人員「認臉」即可。
當地的慈惠里長蔡清德說，「幸福影城」約從一九七○年營業，當時一張電影票是三塊錢，播映首輪電影非常叫座，地處昔日的三重市、蘆洲鄉交界處，當時的三重市有號稱全國數量最多的戲院，多集中在台一線（現新北大道）周邊，「幸福影城」吸引不想跑遠的三重、蘆洲民眾。
新北二輪戲院 剩板橋林園電影城
「幸福影城」的前員工透露，影城屬於陳兩傳家族、幸福水泥集團，旗下的戲院有台北市湳山戲院、東區全球影城、三重幸福影城和板橋林園電影城，其中東區全球影城早在十年前歇業，台北市湳山戲院仍在營業中，後兩者是新北市僅存的二輪戲院。
據了解，幸福集團有水泥、營造、戲院、高球場和學校等相關事業，市府經濟發展局表示，網路各類影片的資訊發達，電影院經營不易，猜測業者可能無法面面俱到才會吹熄燈號；對於歇業原因，業者則低調不願受訪。
經濟發展局統計，新北市目前有九間首輪戲院，多數為連鎖影城，二輪戲院從六月四日起只剩板橋區林園電影城一家。