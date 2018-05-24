〈北部〉卓蘭國小日治宿舍 打造詹冰文學館

2018-05-24

閒置逾10年 登錄為歷史建築

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮卓蘭國小，目前仍保有日治時期後期宿舍，二○一四年被苗栗縣政府登錄為歷史建築，可惜年久失修，閒置已經超過十年。卓蘭鎮公所為保留宿舍的歷史意涵，並發揚在地客家文學與饒平客語，以當地已故著名詩人詹冰為名，打造詹冰故事文學館暨饒平客語園區，總經費三千六百萬，工程設計標案目前發包中。

總經費3千6百萬 設計發包中

卓蘭鎮公所指出，卓蘭國小日治宿舍是地方重要歷史遺產，可惜已經閒置多年，卓蘭鎮公所以修復活化，並保存宿舍歷史價值以及延續建築生命為著眼點。

苗栗縣政府文化觀光局表示，卓蘭國小日治宿舍外殼是木造雨淋板，透過層疊手法處理防風、防雨和防寒工程，後來因氣候潮濕與年久失修等因素，多處已呈現腐壞狀況，文觀局之後搭起棚架保護，以免受風吹、日曬、雨淋破壞。

作為推廣饒平客語小學堂

未來卓蘭國小日治宿舍及周邊環境將成為客語園區，除搖身一變作為客家故事文學館及饒平客語小學堂，並收集、展出詹冰文稿，也會作為推廣饒平客家語言及相關文學創作基地。

苗栗縣為客家大縣，卓蘭人所說的主要是饒平客家語言，具備相當程度代表性，卓蘭鎮公所也希望藉由重新修復、活化日治宿舍，成為饒平客語小學堂，保存珍貴語言文化延續當地傳統語言。

另外，卓蘭公所希望讓日治宿未來成為文創、青創基地，扶植卓蘭文藝發展，除可沉浸在客家文學氛圍，年輕人也有發揮想像力與創意的空間。未來卓蘭鎮公所也會學習如台中文學公園運作模式，規劃常設展覽等。