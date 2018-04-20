〈北部〉男嬰棄美崙溪畔 農夫循哭聲救命

2018-04-20

河川地偏僻多野狗 晚2小時小命不保

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣新城鄉新生橋下河床，前天傍晚被發現一名男棄嬰，種菜的農人發現農地附近有哭聲，尋聲找了半小時才在一片草叢中發現嬰兒，身上臍帶還未剪，緊急送往醫院，慈濟醫院小兒部醫師張寬頡昨說，嬰兒有低溫、低血糖症狀，所幸及時發現送醫，再晚二個小時就可能因失溫、低血糖而失去生命，或遭野生動物攻擊。

新城鄉通往花蓮市的新生橋下，在美崙溪兩岸河川地上，附近居民沿著河階台地闢建小菜園，種點蔬菜自用，地點偏僻，除了種菜的農民、街友外，幾乎沒有人會到這裡，入夜後野狗群聚。

發現男嬰的林姓農人說，十八日傍晚五點半左右，他到新生橋下河川地幫農作物澆水，一直聽到嬰兒哭聲，起初以為是橋上的聲音，但愈想愈不對勁，橋上都是車子怎麼可能會有嬰兒哭聲？循著聲音方向找尋。

現場除了幾塊小農田，其他都是雜草叢生的河階台地，僅幾條小徑連結各塊農地，他循聲往新生橋方向尋找，因哭聲斷斷續續，大概花了半小時才在草叢中發現一個黑色包包，原來是裡面用藍色包巾包住的小嬰兒發出的哭聲，趕緊用手機撥一一○報警，嘉里所警員林郁翔到場抱起小嬰兒，嬰兒似乎感受到有人協助停止哭泣，警方立即呼叫救護車到場協助送醫。

甫出生遭棄置 送醫檢查無生命危險

慈濟醫院醫師張寬頡說，嬰兒是重三千四百多公克的足週男嬰，到院時體溫卅四點八度，還好及時送醫，否則以前晚入夜後氣溫約廿五度，有可能失溫死亡；男嬰身上滿是血、便，臍帶未斷，研判是剛出生不久就被人棄置，院方立即協助清理、進行檢查，經生理評估、基礎生理張力等檢查均正常，無生命危險，能正常吸吮奶水，不過仍先給予預防性抗生素治療。

可能構成遺棄罪 警將訪查尋棄嬰者

新城警分局指出，發現地點位於省道台九線一百九十九點五公里處，南下車道旁的河床台階處，因地點偏僻、沒有監視器，不排除是熟悉地方的當地居民遺棄，將進行訪查找出棄嬰者。

花蓮縣政府社會處指出，對於無自救力之人，依法令或契約應扶助、養育或保護而遺棄之，或不為其生存所必要之扶助、養育或保護者，可能構成刑法二九四條遺棄罪，可處六個月以上、五年以下有期徒刑；雙親依據兒權法一○二條，可處四十到五十小時親職教育，不配合處罰鍰三千至三萬元。