〈北部〉竹縣頻無預警停電 竹北新港里1年10次

2018-04-19

台電：突發狀況 通報後即修復

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市濱海地區、湖口鄉等地民眾抱怨，近來屢屢出現無預警停電，造成生活不便；台電公司新竹區營業處表示，除計畫性工作停電會事先公告，無法預期的突發停電狀況，仍請用戶逕上台電官網或撥打一九一一通報，台電會儘快搶修、復電，並加強巡檢。

濱海區前晚斷電2個半小時

竹北市新港、白地、鳳岡及竹市舊港等濱海地區，十七日晚上九點許突然無預警停電，直到十一點半左右才復電，影響民眾晚上作息；新港里長戴章興抱怨，當地可能因線路複雜，近幾年屢見無預警停電，若涵蓋颱風季節，平均一年無預警停電次數恐達十次。

另湖口鄉新湖口市區和台一線老湖口一帶，本月四日凌晨六點、十二日中午十二點左右，兩度發生無預警停電，各停電約一個多小時，造成住戶生活和店家營業的困擾，也擔心會縮短電器的使用壽命。

台電新竹區處表示，經分段巡檢，竹北十七日停電研判疑是外物碰觸，造成高壓電線斷掉，影響約卅一戶。湖口四日停電雖未查出原因，研判可能是松鼠觸電造成；十二日則是瓷製的絕緣礙子龜裂造成，各影響約六百六十戶。

台電新竹區處表示，遇到突發意外，像是風大吹起看板等外物碰觸電線，造成短路；靠近山區較有可能是松鼠碰觸感電，而導致瞬間停電；沿海地區鹽分高，東北季風時期，容易發生洩漏電的鹽塵害；另外，車禍撞倒電桿等事故，也是造成無預警停電的常見原因。

為減少無預警停電，台電公司平時以施設防鼠裝置、定期清洗礙子、經常修剪樹枝等手段因應，但突發狀況還是可能發生。

至於計畫性工作的停電，主要是有新戶申請用電、用戶擴大需電能量、例行性的維護工程、配合道路工程的桿線遷移、或是新增設線路等；為確保工人安全，施工期間會小地區、短時間的停電。停電訊息至少一天前會在台電官網公告，並發送通知單給受影響的用戶，週日儘量不施工。