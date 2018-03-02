〈台北都會〉林口將增3風電機 地方不知要動工

2018-03-02

10月完工年底營運 業者強調合法

〔記者陳心瑜／新北報導〕民間企業看好新北市林口濱海發電能量，預計今年底前在林口海邊蓋三組陸域風電機組，但當地里長卻抗議「地方根本不知道即將動工」，不排除封路抗爭。負責開發的凌威風力發電公司預計今年十月完工三組風機，十二月底取得電業執照並營運，強調一切合法。

現有三支 地方已飽受噪音困擾

凌威風力發電公司表示已取得當地民眾同意，不再另外舉辦說明會，但新北市議員蔡淑君指出「地方完全沒聽說施工消息，希望業者善盡溝通責任」，指林口濱海地區目前三支台電風機，已經讓下福里民眾飽受噪音困擾，而廠商三年前曾到地方召開說明會，當時更一片反彈聲浪，希望業者出示民眾同意的證明。

凌威公司公共事務部副總監李建和表示，公司二○一四年就已取得籌設許可，因內部因素未立即興建，二○一一至二○一四年間陸續舉辦三場說明會，公司也勤跑當地家戶溝通，取得地方同意，他會依實際總裝置容量給付回饋金。

當地嘉寶里長黃建邦則說，居民在三年多前的說明會上一致表達堅決反對立場，業者也沒通知地方今年就要施工，未來廠商賺錢、環境成本卻要民眾承擔，不排除屆時封路阻擋廠商機具進場，反抗到底。

業者：低頻噪音符合環保署規範

新北市目前共有九組陸上風力發電機組，皆由台電公司負責商轉，其中三組在林口、六組在石門，凌威公司表示，基地位於林口嘉寶里濱海區域，當地土地使用分區為濱海遊憩區，土地屬財政部國有財產署所有，基地周邊兩百五十米範圍內沒有門牌、沒有住戶，因此不用做環評，風機發出的低頻噪音也符合環保署規範。