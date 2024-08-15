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    柯文哲假帳案》96萬「誤登」不算啥？親口認了差額恐逾2000萬

    民眾黨主席柯文哲近日涉入政治獻金申報不實風波。（資料照，記者朱沛雄攝）

    民眾黨主席柯文哲近日涉入政治獻金申報不實風波。（資料照，記者朱沛雄攝）

    2024/08/15 09:46

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金申報不實風波，如今又被爆出有一筆高達「96萬元」餐費「誤登」疑雲。柯文哲今日受訪時表示，出入的帳超過18萬筆，若「只有1、2筆記錯倒也不奇怪」，但目前為止差額應該會超過2000萬元，內部還在清查中。

    柯文哲說，帳目無論出入，一筆筆加起來超過18萬筆，偶爾會有1、2筆筆記錯倒也不奇怪，但是數量太多就不行，「誤差幾萬可以接受，但是超過2000萬，就太烏龍了」。

    媒體追問是否不排除有人貪污？柯文哲重申，他還是很有信心，每一筆支出都有憑證，是否合理還可以討論，初步清查40萬元以上支出，昨天再繼續往下查，「至少到目前為止，支出都有憑證，這個沒有問題」，差額應該會超過2000萬元。

    黨內要求黃珊珊辭立委 柯文哲：混亂時不要添亂

    另外，針對時任競選總幹事黃珊珊昨天請辭中央委員，黨內陸續有人要求黃請辭立委職務，柯文哲認為，需要經過內部討論，混亂的時候，不要再添亂，先穩住陣腳解決事情再說，這種處分的事情，擺後面再來處理。

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