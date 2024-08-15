柯弊案連環爆、黃國昌卻惦惦 黃智賢：小黨關燈人加油

黃智賢表示，在柯文哲弊案連環爆時，黃國昌（見圖）仍加大「濾鏡」努力演，她諷刺地說：「反覆橫跳的小黨關燈人，要加油喔。」（資料照）

2024/08/15 07:47

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲近期陷入政治獻金假帳風暴，北檢昨（15日）兵分七路前往搜索，並以被告身分約談木可公司負責人李文娟、會計師端木正到案。名嘴黃智賢昨在臉書發文表示，在柯文哲弊案連環爆時，同黨立委黃國昌仍加大「濾鏡」努力演，她諷刺地說：「反覆橫跳的小黨關燈人，要加油喔。」

由於民眾黨與柯文哲近期風波不斷，黃智賢觀察黃國昌動態，表示黃國昌近期上柯粉節目時，居然開始哽咽；上藍營節目時加碼演出，還說這是關鍵時刻。黃智賢質疑：「意思是，所有關心跟在乎第三勢力的人，都要支持民眾黨跟柯文哲。來了，開始演情勒戲了。跟柯文哲一樣，要人民以對神的信仰，支持白黨。」

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黃智賢隨後批評：「政客是你們在做。權力跟錢是你們在爽爽享用。柯文哲有沒有成立人頭公司？錢有沒有洗來洗去？有沒有假報銷？這都是你們在搞？你們吃乾抹淨，還要裝可憐？你們可憐什麼？柯文哲在幾個案子，怎麼圖利財團的？怎麼劫掠百姓的？怎麼偷竊北市府跟立法院資源，圖利自己的？」

黃智賢表示，黃國昌在立法院成功讓國民黨跟民眾黨支持度狂掉十幾趴，接著開始表演「不知道圖利就是貪污」、「不懂木可的金錢消失術」。她諷刺：「觀賞偽君子的演技跟劇本，也算炎夏消暑，下酒小菜。」

最後黃智賢大力開酸：「國昌真的可以繼續演下去。有些人，一切都是假，假民調，假公司，假理想......一切都是假。蒼天有眼，天道輪迴。反覆橫跳的小黨關燈人，要加油喔。」

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