假帳案》端木正、李文娟交保！下一個約談？柯文哲回應了

民眾黨主席柯文哲今天上午出門時受訪被問及是否擔心被檢方約談？他說，約談「很正常、沒有什麼」。（資料照）

2024/08/15 09:10

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金申報不實風波，台北地檢署昨指揮調查局搜索、約談，漏夜偵訊後，檢方今凌晨諭令會計師端木正200萬元交保（覓保無著改100萬元交保）、木可公司負責人李文娟150萬元交保，且均限制出境出海並配戴電子監控設備。柯文哲今日上午在家門口受訪時被問及是否擔心被檢方約談？他說，約談「很正常、沒有什麼」。

柯文哲今日上午出門時被媒體追問，會不會覺得被時任競辦財務長李文宗害慘？他強調，事實真相還沒搞清楚，不要隨便給人安罪名。

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針對昨天發黨員信承認「識人不明」，是否包括李文宗、端木正與時任競選總幹事黃珊珊？柯文哲說，其實民眾黨犯一個錯誤，就「做帳還是要找會計人員、財政人員」，不是找「非專業」的人，「專業的事情還是要相信專業」。

另外，是誰向他推薦端木正？柯文哲坦言，端木長期以來就在黨裡面，中央黨部本來有一個長期在合作的會計師，但總統大選是臨時加出來的，就詢問黨內有無會計師，就這麼簡單，沒有說是誰推薦。

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