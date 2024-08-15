黃珊珊告端木正 法界：柯營提告 自陷誣告罪風險

民眾黨政治獻金爭議未解之謎

2024/08/15 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金「假帳」風波，民眾黨指控是會計師端木正「便宜行事」，自行「調節」；端木正則發聲明強調「均依法令規定處理」。檢調昨兵分多路搜索，約談端木正到案說明；民眾黨也對端木正提告。律師黃帝穎說，若會計師提供證據屬實，柯文哲提告反自陷七年以下徒刑的誣告罪風險。

黃帝穎表示，檢調搜索木可公司、會計師事務所等處，搜索票是檢察官提出初步證據說服法官有搜索必要，以即時保全證據，法官裁准搜索票後，才看得到檢調兵分多路執行搜索扣押。

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會計師證據只能給檢方及監院

時任柯競總總幹事黃珊珊昨已前往台北地檢署按鈴控告端木正涉業務登載不實、使公務員登載不實罪嫌。黃帝穎提醒，請看清楚端木正聲明第一段「相信監察院及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相，以還會計師清白。」柯文哲若貿然提告會計師，恐付出誣告罪七年以下徒刑的慘痛風險。

「會計師有備而來。」黃帝穎說，會計師掌握的相關證據只能提供給檢察署和監察院，是因為會計師有「保密義務」規範，不能擅自將柯文哲的帳簿文據公開使用，但可以提供給有關機關。

黃帝穎表示，如果會計師辦理柯文哲政治獻金的帳簿文據中，確實有遭尼奧、時樂兩公司否認的三筆共九一六萬元單據，「則是誰提供不實單據？」柯辦涉嫌五年以下徒刑的刑法「行使偽造私文書罪」；若會計師提供證據屬實，柯文哲的提告，反自陷七年以下徒刑的誣告罪風險。

哪個會計師會賭上被判刑風險

「柯文哲告端木正是把會計師當成魔術師？」黃帝穎說，如果會計師和魔術師一樣，對九一六萬元的單據「無中生有」，那會計師當然涉嫌偽造文書罪責；但這比較違反經驗法則，「哪個會計師會賭上自己執照和被判刑風險，去幫客戶偽造收據？這個客戶又不是付鉅額酬金！」

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