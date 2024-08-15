政治獻金案》黃珊珊告端木正 涉偽造文書

民眾黨主席柯文哲總統大選政治獻金申報不實風波延燒，時任競總總幹事黃珊珊（左）昨至台北地檢署提告會計師端木正涉嫌業務登載不實。（記者王藝菘攝）

2024/08/15 05:30

〔記者張文川、林哲遠、陳彩玲／台北報導〕民眾黨立委、時任柯文哲總統大選競選總部總幹事黃珊珊，昨赴台北地檢署按鈴，控告會計師端木正涉嫌業務登載不實、使公務員登載不實罪。黃指出，柯競總的所有支出都有完整憑證、銀行往來紀錄，每週都交給端木正繕打、上傳申報，「我也不相信有會計師會幫客戶作假帳」。

黃珊珊提告前先聲明辭任民眾黨中央委員。她表示，身為負責溝通協調各部門的總幹事，財務部門發生重大疏失，她當然責無旁貸，並將事件相關人員都移送中評會，尊重黨的最後決定，政黨受到的傷害要有人負起政治責任，她相信民眾黨沒有任何人有任何必要或需要去虛假申報，但有人現在犯了錯，就要盡快釐清責任。

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黃珊珊說，這幾天找到十七筆資料漏登，造成結算金額、帳目不一致的短差，她當面問端木正為什麼要虛報，對方說是來不及輸入，就用他所知道的方式，在沒有憑證、發票下編造九份虛假的支出資料上傳。

黃珊珊指出，從漏報、短差到虛報，使監察院公務員登載不實，在正常人眼裡都不應該發生，「我也不相信會計師會做這樣的事」，她這兩天原本希望端木正誠實以對，但遺憾地沒看到，他可能還是認為是可以調整的會計錯誤，因此黨必須提告。

黃珊珊強調，一般人不會相信會計師會為了一點勞務報酬去作假帳，但是它的確是事實，相關單據與憑證都會交給檢察官盼釐清，對於黨造成的傷害，對支持者感到很抱歉。

端木正日前強調均依法令規定處理

端木正日前聲明，指簽證服務均依法令規定處理；民進黨發言人吳崢前天更質疑，監察院政治獻金申報系統中，有權限登入帳號的只有本人和候選人團隊助理，除非柯辦有授權給會計師。

民眾黨發言人吳怡萱昨表示，監察院政治獻金申報系統後台的六個權限，其中有兩個權限的確交給端木正和他的陳姓助理。她也出示後台截圖，從異動人員的欄目中，有端木正、陳姓助理的變更紀錄，端木正的權限並非只有「唯讀」。

爆案外案 葉智光先告黨工林昭印

柯政治獻金也爆出案外案，自稱木可公關公司前總經理葉智光爆料曾被當人頭；另立鼎負責人張俊堂則稱替木可代墊一千三百多萬元，至今未收到帳。對此，民眾黨黨工林昭印批葉、張是詐騙集團，木可也發聲明喊告；不過葉智光昨先到北檢控告林加重誹謗。

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