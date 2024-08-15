稱柯弊案背後仍有多項疑點 吳靜怡：火燒連環船只是剛開始

吳靜怡批評柯文哲並沒有誠實，甚至還一起說謊，強調目前弊案「火燒連環船」絕對只是剛開始而已。（資料照）

2024/08/15 08:51

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲近期陷入政治獻金假帳風暴，民眾黨指控是會計師端木正「便宜行事」，自行「調節」；端木正則發聲明反駁民眾黨，強調「均依法令規定處理」。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今（15日）早在臉書發文批評柯文哲並沒有誠實，甚至還一起說謊，強調目前弊案「火燒連環船」絕對只是剛開始而已。

北檢昨（14日）兵分七路搜索，並以被告身分約談木可公司負責人李文娟、會計師端木正到案。另外，時樂與尼奧2家公司負責人戴利玲、李女的哥哥李文宗及相關公司員工等3人以證人身分被約談。其中戴利玲、會計事務所員工陳韋瑄訊後請回，木可公司會計人員何璦廷50萬交保。

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吳靜怡指出，何璦廷曾在「眾望基金會」任職，之後與李文娟一樣都有協助競辦處理帳務，何璦廷也有領競辦薪資；李文宗被檢調請回，看來可能是真的很負責任地說「什麼都不知道」，陳韋瑄也被檢調請回，因為政治獻金申報資料並沒有竄改。

吳靜怡表示，真正的答案是端木正轉交給陳韋瑄的資料就出了問題，並非登打出錯，吳質疑，所以是不是偽造文書做假發票呢？假帳背後目的是掩蓋金流破口嗎？端木正、何璦廷、李文娟他們背後有沒有更高直屬的負責人？不是李文宗，難道還有更高的行政長官？

吳靜怡提到，柯競辦為何一直都是保護木可公關、內部作帳人員，腳本就是將所有罪過推給一位會計師，並將問題聚焦在「調節」，甚至還保證「沒有一張假發票」，但從本案來看，可能偽造文書的資料就是包含了假發票，看來一再尋求外界信任的民眾黨，現在的誠信儼然掃地。

最後吳靜怡直言：「柯文哲黨主席，你並沒有誠實，而且還配合一起說謊，錯誤不是端木正而已，恐怕連你也都很有問題！火燒連環船，這絕對只是開始而已。」

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