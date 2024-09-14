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    蘇花公路一遇雨就可能坍方 公路局今晨緊急搶通恢復通行

    蘇花路廊花蓮崇德段昨晚土石流，今天凌晨已經緊急搶通。（公路局提供）

    蘇花路廊花蓮崇德段昨晚土石流，今天凌晨已經緊急搶通。（公路局提供）

    2024/09/14 13:08

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮昨天下午起開始出現降雨，雖然秀林鄉和平、和中雨量站24小時雨量也才5毫米，但短時間內下大雨仍讓蘇花路廊和中至崇德路段的台9線164.5k崇德路段昨深夜發生土石流，道路雙向受阻，經立即投入南北兩端搶修已經在今天凌晨搶通，迎接秋節進入花蓮的第一批車流。

    公路局表示，搶修團隊於雨勢趨緩後，機具立即由南、北二端同時進行搶修清坍作業，已於今凌晨1時20分搶通，搶修機具、人員將持續進駐於兩端警戒待命，由於下午花蓮地區又開始烏雲密佈，如有土石流坍方情形將「即坍即清」，由警戒人員引導通行。

    公路局統計，今上午宜蘭、花蓮地區天氣晴朗，截至上午10時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向，車流量為2892輛，北上花蓮往宜蘭方向為952輛。

    旅行時間方面，上午10時蘇澳至崇德經台9線蘇花改南下旅行時間約74分，經台9丁線旅行時間約110分，蘇花公路行車順暢，建議往花蓮方向之用路人可多加使用蘇花改路段。

    公路局提醒用路人，行車前請詳加確認車況再上路，於行駛途中請留意資訊可變標誌顯示內容、收聽警廣及多利用本局「幸福公路」App以掌握即時路況訊息，進入隧道前記得打開大燈與警廣FM101.3頻道，注意沿線電子看版與車道管制燈號訊息，也提醒切勿疲勞駕駛，如感到精神不濟，建議於適當處所稍作休息、或替換駕駛。

    公路局在蘇花崇德段進駐機具，隨時搶修供通行。（公路局提供）

    公路局在蘇花崇德段進駐機具，隨時搶修供通行。（公路局提供）

    蘇花路廊預估本週末車流量。（公路局提供）

    蘇花路廊預估本週末車流量。（公路局提供）

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