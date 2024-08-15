公司僅成立1個月就接到柯競辦案子？溫朗東爆柯文哲「新支線」

溫朗東爆料，柯文哲競辦去年以「宣傳支出／投廣服務費」的名義，給了成立不到兩個月的「博術數位股份有限公司」200萬元，並以購買大愛電視台的廣告置入服務。（資料照）

2024/08/15 07:37

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲近期陷入政治獻金假帳風暴，事涉木可、時樂、尼奧等3家公司，北檢昨日也兵分七路前往搜索。而政治評論員溫朗東今（15）日爆料，柯文哲競辦去年以「宣傳支出／投廣服務費」的名義，給了成立不到兩個月的「博術數位股份有限公司」200萬元，並以購買大愛電視台的廣告置入服務。

溫朗東指出，博術公司設立於2023年8月28日，在成立了1個月又6天後，就接到柯文哲200萬元的案子，「又是一家新公司，接到柯文哲的大案子」。溫朗東貼出相關資訊，指出博術公司資本額只有50萬，董事長叫「林湯以白」，代表法人是「九川視聽媒體有限公司」；搜尋九川公司，負責人是「林尹川」跟「湯以白」，溫推測兩人是夫妻，林湯以白是冠夫姓，而九川公司主要業績都是製作大愛電視台戲劇。

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至於大愛與柯文哲之間的關聯，溫朗東貼出去年的報導內容，指出大愛電視台去年8月10日出了一則柯文哲的報導，內容講述黃珊珊跟柯文哲去拜訪證嚴。證嚴說：「減災防災是當前課題，必須從蔬食做起。」柯文哲說：「我有聽你的話，我現在自己買便當都買素的。」當時，柯文哲深陷仇女風暴神隱數日，被議員指稱是去見地方「牛鬼蛇神」，此時忽然又出現一則宗教界背書的正面新聞。

溫朗東質疑：「柯文哲是否透過『林尹川』跟『湯以白』牽線，以兩百萬元的費用，購買大愛電視台的廣告置入服務？我知道阿北最近有點忙，在進看守所之前，不知可否撥冗說明一下？」

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