被中國網紅盯上！巴黎長榮桂冠拒掛五星旗 回應再氣炸小粉紅

中國網紅團隊再度巴黎長榮桂冠酒店要求掛中國五星旗。（圖擷取自抖音）

2024/08/15 07:11

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蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一個中國網紅團隊日前入住巴黎長榮桂冠酒店，不爽飯店內「沒掛五星旗」，不斷騷擾櫃台人員，最後嗆聲「不住了」，並把影片PO上網，引發熱議。該網紅團隊不死心，再度赴長榮桂冠「找領導」，要求掛上中國國旗；對此，飯店主管出面回應過程全被PO網。飯店主管當面告知該網紅，酒店所有權人可以決定如何布置，可以掛或不掛，最後該團隊悻悻然離開，氣噗噗怒嗆「堅決抵制」。

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中國抖音網紅「張教官的有趣人生」14日再度上傳影片，指稱因為當時入住適逢週日，找不到飯店主管反映，他們不死心，週一再度到飯店要求掛五星旗，一名說國語的女主管和一名外籍男經理出面回應。

女主管說，飯店掛的各國國旗，買來就沒有中國國旗。中國網紅卻說，他聽說是飯店總經理不想掛上去而剪掉的；女主管再回，他們完全知道這是哪個員工說的，強調「我們酒店有權決定要如何布置，沒有中國國旗，就是很抱歉」。

該網紅還稱，飯店住房多是中國人訂的；女主管當場打臉，每月都有做國籍調查，中國客人大約僅4%到5%；網紅仍不斷強調，要求掛飯店掛上中國五星旗，女主管態度堅決回應「不好意思，我們要拆掉了」；網紅再度要求在拆掉之前掛上；女主管也再度回絕：「這個酒店是長榮的，是酒店所有人，我們可以決定掛或不掛。」

這段影片再度讓中國網友玻璃心碎，紛紛留言「中國可以沒有長榮集團，任何地方都不能沒有五星紅旗」、「這個酒店就是赤裸裸的拒絕掛中國國旗」、「態度真的受不了，氣死我了」。

中國網紅團隊不爽飯店內「沒掛五星旗」，再度巴黎長榮桂冠酒店要求回應。（圖擷取自抖音）

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