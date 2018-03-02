〈中部〉7基礎建設逾11.7億 前瞻全補助

2018-03-02

〔記者張菁雅／台中報導〕為促進產業發展，市府針對推動平價產業園區、強化工業區公共設施，向中央爭取前瞻基礎建設計畫經費，共提出七案，獲經濟部工業局審定全數通過，核定補助經費達十一億七九○二萬元。

經發局表示，市府在「設置平價產業園區補助方案」補助款項中，共提報四案，包含太平產業園區第二聯外道路拓寬、潭子聚興產業園區北側聯外道路拓寬、神岡豐洲科技工業園區二期堤南路部分路段拓寬等工程，聯外道路拓寬完成後，可活絡並改善園區周邊交通環境。另外，大里夏田產業園區前期申請規劃設置費用也符合經濟部工業局認可，獲得中央補助最高上限，為總經費五十％，共二億八七三二萬元，將可降低園區開發成本，進而減少廠商進駐時的土地取得成本，達到平價園區的宗旨。

而在「強化地方工業區公共設施補助方案」中，市府共提報三案，獲補助八億九一七○萬元，其中包括后里都市計畫工業區東北側計畫道路興闢，規劃長度八三○公尺，完成後可提供臨路產業用地約十一．五八公頃；台中港特定區關連工業區三期計畫道路興闢，規劃長度約一萬三○六○公尺，可改善當地道路不足問題、活化土地，吸引產業進駐。

精密機械創新園區 將建新廠房

此外，精密機械科技創新園區二期西側、面積一．六五公頃土地，將規劃興建地上六層、地下一層的標準廠房，可提供卅九個廠房，預計採租售並行方式，提供工業生產及試驗使用。