〈台北都會〉正港皮卡丘跨海 現身台北燈節

6隻本尊從日本移師台北街頭
〔記者周彥妤／台北報導〕台北燈節本月廿四日至三月四日將於北市西區登場，台北市觀光傳播局前天表示，將與手遊Pokemon GO（精靈寶可夢GO），和北市十二間廟宇合作推出寶可夢線上地圖，讓民眾在廟宇旁「抓寶」；前天賣關子的最大「驚喜彩蛋」，昨也正式對外公布，名聞國際的日本「皮卡丘大量發生中」活動，將有六隻正港皮卡丘本尊，首度移師台北街頭，於廿四日開幕日點燈儀式、三月三日踩街遊行後的點燈活動現身，當天也將舉行粉絲見面會。
放大版小提燈 插畫家現場繪製
觀傳局表示，「皮卡丘大量發生中」活動，由上百隻皮卡丘一字排開，踩著步伐遊行，帶來各式表演，是日本橫濱每年動漫界的熱鬧慶典，往往吸引不少遊客千里迢迢朝聖，一睹風采；北市府今年獲得日本「精靈寶可夢」官方授權，六隻實體版皮卡丘會在開幕日點燈儀式、三月三日踩街遊行後的點燈活動現身演出，三日亦將舉辦粉絲見面會；這是日方首次的海外活動，也是亞洲首次將皮卡丘結合節慶造型扮裝表演。
其次，本月初亮相的小提燈「幸福GOGO」，預定於廿四、廿五日開放民眾索取，昨天「放大版小提燈」花燈作品，也在中華路公開亮相，觀傳局長陳思宇表示，五位插畫家現場繪製揮灑創意，包括鄭斐齡、楊阿步、Mr. 畫惹畫、張嘉路及林家維，分別著上代表「金、木、水、火、土」五行，「黑、綠、藍、紅、黃」色彩外衣，凸顯五種不同含義，表達對台北理想生活的期待。
談到創作理念，五位插畫家各自提到，五行中的「金」代表色是「黑」色，對應台北的理想生活，像是黑夜中的星辰，可寧靜亦可熠熠閃耀，充滿各種可能；「木」是理想生活的出發點，盼台北能被「綠」意包圍，如同植物般強韌成長，環境讓人自在自處，安心放心；「水」的歸依是「藍」色的大海，寓意與人一起奮鬥、彼此扶持，匯聚成強大力量；「火」是生命力，代表「紅」色的好客熱情，也是一種在地人與國際旅客，所創造出的新式生活平衡；「土」是一個平台，代表色為「黃」色，象徵城市容納許多漂泊打拚的異鄉人，甚至是居無定所的流浪動物，盼能使其找到歸屬感。
邦交國世界文化遺產 變身花燈
另外，位於東加勒比海、與台灣建交三十五年的邦交國「聖克里斯多福及尼維斯」，其「硫磺山堡壘」是聯合國教科文組織登錄的世界文化遺產，首度將以花燈作品形式佇立台北街頭，重現堡壘雄偉風貌。台北市副市長鄧家基昨也與聖國大使查絲敏哈菁絲（Jasmine E. Huggins），於中華路與武昌街一段交叉路口的聖國燈區現場，共同主持點亮燈區儀式。