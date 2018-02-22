〈台北都會〉燈節週六登場 「寶可夢」出沒12宮廟

2018-02-22

西門町可能有大隻神奇寶貝

〔記者周彥妤／台北報導〕台北燈節本月廿四日至三月四日於北市西區登場，除了賞花燈、看表演，台北市觀光傳播局另與熱門手遊Pokemon GO（精靈寶可夢GO）合作，於北市十二間宮廟推出燈節限定的寶可夢線上地圖，屆時民眾可於傳統廟宇旁「抓寶」。觀傳局也透露，燈節開展當天、元宵節週末大遊行，西門町街頭有機會抓到大隻「神奇寶貝」，藏有驚喜的彩蛋，至於是何等寶物，最快今明兩天公布。

藏驚喜彩蛋 今明兩天將公布

今年台北燈節打造西門×北門雙主場，日前甫亮相，位在西門紅樓前的主燈「幸福魔力狗」，高五公尺，加上底座約三層樓高，由三隻金、銀、紅色台灣犬手牽手環繞組成，鑲有一萬一千顆LED燈泡，每半小時有一次燈光秀，整點另有真人歌舞秀；北門廣場四周則設置廿盞台灣犬分身影燈，隨燈光變化呈現追、跑、玩、跳等各式模樣，另北門城每晚七時後也有光雕秀。

街頭音樂廳 有超過50場表演

燈節藝術統籌由「蘇打綠」樂團團長阿福擔任，他也預告，燈節期間有超過五十場表演，除街頭藝人外，還有現代舞、演唱會、真人秀等，將把西門町打造成大型「街頭音樂廳」。

今年燈節設有九大主題燈區，除前述西門×北門雙主場外，還有地景燈海區、祈福燈區、城市美術館、西本願寺創作區、學生創作、友好交流區及自由創作區。

觀傳局昨另表示，除了九大主題燈區，還設置「宮廟燈區」，手遊精靈寶可夢GO無償授權合作，於北市十二間宮廟推出寶可夢線上地圖，包含松山區松山慈祐宮、台北府城隍廟、松山慈惠堂；中正區台灣省城隍廟；萬華區台北天后宮、艋舺龍山寺、艋舺青山宮；大同區台北霞海城隍廟、台北保安宮；文山區指南宮；北投區台北市關渡宮；士林區慈諴宮；各式虛擬寶物都將於附近穿梭，伴隨花燈燈影搖曳，屆時民眾可於前述廟宇一享抓寶樂趣。

觀傳局觀光發展科長闕玉玲透露，宮廟版寶可夢不見得有特別限定寶物，但在燈節開展當天、元宵節週末大遊行，民眾有機會在西門町街頭抓到大隻的「神奇寶貝」，藏有驚喜的彩蛋，至於是何等寶物，目前還在與日方確認中，最快今明兩天對外公布。

闕玉玲說，燈節開幕前，宮廟寶可夢線上地圖會先上線，掃描燈節摺頁的QR CODE或上官網就可瀏覽，地圖除十二間歷史悠久的宮廟花燈區介紹、展期資訊，還列出補給站、道館等寶可夢資訊，民眾可按圖索驥，規劃旅遊路線，發掘宮廟附近的小秘境。台北燈節相關資訊，請上官網（https://2018.lanternfestival.taipei/）。