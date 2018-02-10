〈北部〉地震停水波及腎友 慈濟醫洗腎室爆滿

2018-02-10

支援3家洗腎中心業務

〔記者花孟璟／花蓮報導〕在花蓮大地震災後，包括衛福部花蓮醫院洗腎中心，以及懷德、聯安洗腎中心都因「爆水管」壞掉，洗腎所需ＲＯ逆滲透系統無法使用，花蓮慈濟醫院還得支援三家洗腎中心業務，該院洗腎中心呈滿床狀態！護理長說，因為滿床導致突然「插隊」者，需要排很長的隊伍，尤其頭一兩天塞最大，最久得排到晚上才能洗腎。

ＲＯ純水系統停擺關床

自六日深夜地震後，花蓮市、新城鄉、壽豐鄉等部份區域停水，並波及花蓮市區醫院，其中衛福部花蓮醫院二百公噸的水塔雖有儲水，但因停水之故，七日下午就無水可用，緊急調派請自來水公司協助以水車送水，八日包括國軍、自來水公司都有水車協助。花蓮醫院表示，由於水量不足，水優先提供給醫療使用，但洗腎中心因為使用無菌的ＲＯ純水系統製造血液透析液，水的用量大，只好暫時關閉洗腎中心。

慈濟加開11床、共65床

此外，包括聯安診所、懷德診所等二家民間洗腎中心，地震後損失慘重，除了內部醫療床位倒塌損壞，連ＲＯ系統管線也被震壞；只剩門諾醫院、國軍花蓮總醫院洗腎中心持續正常作業。

花蓮縣衛生局協調，由慈濟醫院接收三家洗腎中心的工作。慈濟腎臟內科血液透析室組長林欣穎說，慈濟醫院原本洗腎床位五十四個，為吃下其他醫療院所的洗腎病患，另加開十一床，共六十五床，三天來支援其他醫院診所共八十六人次來洗腎。