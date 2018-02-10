〈北部〉桃連區免試試模擬分發 12日網路查詢

2018-02-10

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃連區高中職免試入學志願選填試探模擬分發結果，將於十二日上午十一時公布於免試入學網站，學生可在二月底前查詢，本次共計二萬三三三○名學生報名參加，二萬○二一○名學生（含優免錄取二六四七人）獲錄取，錄取率八十六．六三％，其中第一志願序獲錄取者占五十八％，前三志願序獲錄取者則達九十一．八四％，顯示適性輔導發揮功能，查詢網址：https://tyc.entry.edu.tw/。

本次志願選填試探模擬未包含直升入學、特色招生、技優甄審及實用技能學程等其他管道共計七二二四個名額，未錄取人數三一二○人，分析未獲錄取的主因，在於所選填的志願數不足，事實上可選填志願數共卅個，但平均選填志願數僅十四個，為此，教育局將請學校加強輔導，讓學生儘量填滿，同時建議學生家長善用每三個志願序同分，且職業類科跨校同群視同一志願序計分的設計，輔導孩子透過志願選填策略調整，規劃最有利的適性升學準備。

此次試模擬分發結果僅供學生家長參考，未來實際運作狀況為六月份免試入學正式登場前，三月份開始辦理專業群科及體育班、美術班、音樂班等特色招生甄選入學，與有附設國中部的高中直升入學及實用技能學程輔導分發先行辦理，屆時在免試入學正式選填前就將有七三三二名入學名額。

教育局長高安邦也提醒家長、學生，試模擬分發的目的在協助提前熟悉免試作業各項流程，也讓學生與家長瞭解個別序位區間資料的使用，但由於模擬測驗範圍僅含括國中前四冊，而且未考數學非選題、英文聽力測驗，超額比序積分亦僅計算至去年十二月十五日，距離實際分發尚有四個月的時間，積分仍會有變動，學生將來實際選填的志願也可能再調整，建議學生及家長依學生的興趣、性向、專長及就近入學等原則，做適性的選擇，避免過度依賴模擬分發結果。