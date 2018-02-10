〈中部〉雲嘉春節交通疏運 先掌握避塞車

2018-02-10

〔記者丁偉杰、林國賢、曾迺強、蔡宗勳／綜合報導〕農曆春節將屆，嘉義市政府針對嘉義車站、國道客運車站、國道一號嘉義交流道及省道疏運路線等，實施交通指揮疏導，市區公有路邊停車格及路外停車場，二月十五至十九日（除夕至正月初四）暫停收費；雲林縣劍湖山世界、朝天宮周邊道路是易塞車的地雷路段，公路總局呼籲民眾利用大眾運輸工具，善用網路或手機APP掌握路況，讓返鄉出遊更順暢。

嘉市區公有路邊停車格 春節免收費

鐵公司配合台灣燈會在嘉義的「搶先看燈會」各項活動，二月十六日至二十一日，提供六百五十六班次列車停靠嘉義站；台灣鐵路管理局嘉義站長曾清楠表示，春節適逢嘉縣辦理台灣燈會，預期湧入遊客，建議先買好來回票，避免等候費時。

台鐵阿里山森鐵處二月十六至二十日，加開嘉義至奮起湖來回各二列次對號列車，十七至二十日開行嘉義經奮起湖至十字路站各一列次非對號列車。

阿里山國家風景區管理處規劃往奮起湖的遊客在台十八線（阿里山公路）六十一公里石棹段搭免費接駁車，二月十七至十九日上午九點至下午五點雙向對開，前往阿里山森林遊樂區者，可將車輛停放台十八線八十六到九十五公里路旁，轉乘接駁車入園。

嘉義後站交通轉運中心站長謝連仲說，二月十三、十四日及十九、二十日，預估為客運疏運量最高峰，已請各業者機動加班發車，並配合高鐵及台鐵調整班次，以利同步接駁旅客。

雲林監理站站長吳孟峰表示，台十九線（中央公路）往朝天宮、台三線轉雲二一二線往劍湖山是最易塞車路段，公路單位將在台十九線七十九．三公里處設導引點，北上車輛左轉媽祖大橋接文仁路、公園路，再銜接縣道一四五線北上，引導車輛提前走內側車道分流；劍湖山世界周邊道路除於國道三號提前分流，並請警方在台三線、雲一九九、雲二一○、雲二一二等道路實施交管。