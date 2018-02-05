〈中部〉單親媽顧2身障子 樂當志工

2018-02-05

〔記者廖淑玲／雲林報導〕老大颱風天遭大水溺斃，單親媽洪美紅勇敢承擔照顧二名身障孩子並樂當志工，每月還捐款幫助更需要幫助的人，昨天在慈濟雲林聯絡處歲末圍爐，她的故事激勵全場，讓人紅了眼眶。

慈濟雲林聯絡處昨舉辦冬令發放暨歲末圍爐，邀請一百四十二戶弱勢家庭與獨居長者參加，發放福慧紅包、愛的傳家寶及竹筒回娘家。歲末圍爐席開五十五桌，大廚高偉哲放下餐廳工作精心烹煮，在美國開餐廳的林志豐協助擺盤，端出色香味俱全的素食佳餚。

現場還設置健康諮詢區、慈濟人醫會醫療志工義診、義剪區、慈濟志工現場揮毫寫春聯、淨斯資糧區的蔬食創意料理，林縣政府教育處長梁恩嘉、民政處副處長許木山、斗六市長謝淑亞、古坑鄉長黃意玲都到場祝福。

洪美紅分享她遭遇一連串意外打擊，仍勇敢面對橫逆的生命故事，住在雲林縣土庫的她喪偶多年，育有五子，老大在颱風天遭大水溺斃，次子輕度智能障礙，三子罹患憂鬱症及心臟病。

二○一三年康芮颱風豪雨造成屋頂漏水、門板損毀、床全濕，不僅沒床可睡，四天只吃四餐，慈濟志工送來熱食還發放慰問金，讓她大受感動，感受到社會溫暖。

洪美紅從小家境坎坷，廿多年來沒有受人幫助，一直覺得世界是黑暗的，在慈濟扶助下，如今不僅發願每月捐出一千二百元助人，還主動加入成為志工，不再以己苦為苦。