〈中部〉16.71公里捷運綠線 完成全線首航

2018-01-18

測試車輛 台灣製造生產

〔記者張菁雅／台中報導〕台中捷運綠線工程正進行各項測試，運氣好的話，可以看到電聯車在軌道行駛，有民眾前天在烏日高鐵站發現綠線電聯車的蹤影，驚喜之餘，拍照在臉書分享；市府交通局長王義川昨日表示，這是捷運電聯車首度從北屯機廠（G0站）抵達終點G17站，更重要的是，這輛測試車輛是台灣製造生產，象徵台中捷運進入新的里程碑。

首度抵達高鐵台中站

捷運綠線電聯車自去年八月起上主線測試，從北屯機廠開始，逐步往前推進，以測試列車性能、爬坡能力，並檢視軌道工程的配合度，前天首度抵達終點站︱高鐵台中車站。

民眾誤為新型電聯車

有民眾在臉書貼出捷運綠線列車與台鐵列車錯身而過的畫面，興奮地表示「第一眼看到時，以為是台鐵的新型電聯車，沒想到上網Google一下，竟然是台中捷運的電聯車，真的是太美了，期待能早點通車」。

其他網友則說，他常去烏日站，卻沒碰到捷運電聯車，好可惜；也有網友前天在松竹站看到電聯車，沒想到是首度全線測試；還有人請電車迷推薦拍攝地點，他也想拍捷運電聯車。

捷運綠線共採購十八列電聯車，其中九列車由日本原裝進口，另九列車則採技術轉移方式，由原廠提供電聯車的原料及零件，委託台灣車輛股份有限公司（台車公司）組裝。

王義川表示，前天電聯車全線首航過程中，各項子系統完美配合，更重要的是，這輛測試車是台灣製造生產，象徵台中捷運進入新的里程碑，而捷運綠線未來將與台鐵、高鐵在新烏日共站，象徵台中正式邁入三鐵共構時代。

王義川也說，捷運綠線全長十六．七一公里，共十八站，列車時速最高可到六十公里，正式營運時，行駛全程只要廿五分鐘；另外，除頭尾兩站為平面車站外，其他十六站均為高架車站，沿線高架軌道高度十多公尺，搭乘捷運不但舒適便捷，還可一路欣賞街景。

進度突破75% 年底試運轉

王義川指出，捷運綠線工程進度已突破七十五％，今年底就要試運轉，日後也將持續進行各項功能的測試與驗證，以確保正式營運後搭乘安全。

●台車公司小檔案

台灣車輛公司成立於二○○二年，由唐榮鐵工廠鐵道車輛事業部民營化，為唐榮、中鋼、日本車輛、住友商事合資成立，是國內唯一軌道車體組裝廠，該公司進行的專案，包括台北環狀線、淡海輕軌及台鐵EMU800電聯車等。台中捷運電聯車由日本川崎重工株式會社委託台車公司進行量產製造，總計九列十八節車廂，如此合作有助於落實「國車國造」，加上台車公司的技術是移轉自日本，未來車輛維修可就近在台灣完成，以降低成本。