〈南部〉（台南）林百貨旁老屋整修 重現銀座風華

2018-01-17

市府設計立面修繕 邀屋主加入

〔記者劉婉君／台南報導〕重現老台南風華，台南市目前已完成蝸牛巷等十一條歷史街區改造工程，而老屋立面修繕除了開放民眾申請，也鎖定林百貨西側七戶老屋，將主動進行設計後再遊說屋主加入計畫。另外，行政院前瞻計畫將補助各縣市潛在老屋修繕經費百分之五十，市府也將加碼補助兩成，希望鼓勵更多老屋再現美麗風貌。

南市五年來推動的歷史街區改造工程共有十二條，除了尚在進行中的南美館旁八吉境關帝廳歷史街區，其餘均已完成，最近竣工的保西宮、沙淘宮歷史街區，文學家葉石濤筆下的「蝸牛巷」就在這裡，北可接新美街、南臨總趕宮街區，未來西市場古蹟修復完成，還可延伸至正興街，街廓內的多棟老屋也隨著街區改造陸續整修活化。

走讀蝸牛巷 看見葉石濤的文學

蝸牛巷歷史街區改造過程中，結合當地的五條港歷史及文學，鋪面表現出早期的路名如保西宮街、中元巷等，還可以跟著葉石濤文學中的詞句，搭配蝸牛巷現有的裝置藝術，跟著葉石濤的足跡走讀歷史巷弄，每逢假日已吸引不少遊客拍照打卡；代理市長李孟諺、秘書長吳欣修及市議員邱莉莉、洪玉鳳昨天也前往視察。

文化建設科長梁晉榮表示，關帝廳歷史街區完成後，今年將暫時不再啟動新的街區工程，經費重點將投入鹽水、玉井、麻豆、部分府城地區的老屋立面景觀修繕，推動三年來，已補助七、八十戶，根據鹽水區的成功經驗，今年並將鎖定林百貨以西的中正路主動出擊。

梁晉榮指出，計畫推動第一年，鹽水區僅四戶參與，成果展現後參與戶數逐年增加，有鑑於此，文化局將先針對林百貨以西七戶老屋進行招牌、建築等立面景觀設計後，再向屋主說明以取得認同，讓中正路的意象可以更一致且完整，重現日治時期「銀座」的繁華。

另外，前瞻計畫編列兩億元預算，將補助縣市執行私人所有、沒有文資身分的潛力老屋進行修繕，補助沒有上限，但屋主必須自付百分之五十，對此，南市將爭取兩千萬元中央預算，並以市府自有的預算加碼補助百分之廿，屋主只需要負擔百分之卅，希望能有更多老屋提出申請。