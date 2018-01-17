〈中部〉選舉角力缺乏互信 殃及老弱

2018-01-17

記者張菁雅／特稿

今年逢選舉年，時間敏感，加上這幾年朝野攻防，互信薄弱，導致台中市總預算案卡關，未能在年度開始前完成審議，市府新增計畫如「獨居老人藥事服務」及「心智障礙者社區家園」等預算，也無法動支，預算停擺，殃及老弱。

根據預算法第五十四條規定，總預算案若不能在期限完成，則新興資本支出及新增計畫，就須等本年度預算完成審議程序後才能動支。市府今年推動的新興計畫，如提供一千六百多位患有慢性病的獨居老人藥事服務，及為一萬八千名有上下樓需求的身心障礙或行動不便者提供爬梯機，以協助其外出就醫；還有為成年心智障礙者新設一處社區家園，以減輕家庭照顧者的負擔等預算，目前依法均不得動支。

至於延續性計畫則可依上年度執行數動支，所以公務員薪水、公車十公里免費、元宵燈會等，仍能依上年度預算執行，不過，因預算未通過，元宵小提燈廠商不敢與市府簽約，小提燈已來不及製作，將使許多小朋友失望。

這次總預算朝野協商，國民黨團要求逐條列出擬刪除的預算科目，有別於過去「統刪」，由市府自行調整。國民黨團指定多項要刪的預算，包括委辦費、宣傳費等，因今年是選舉年，國民黨認為市府假市政之名，行選舉之實。另一方面，市府也自行提出可刪減項目，在協商時提出討論，雙方你來我往，花費相當多時間，也發生一方堅持要刪、另一方堅持不能刪的情況，協商當然破局。

而會演變到這種局面，原因在於缺乏互信。國民黨團發現市府自行調整刪除重要預算，卻導致民眾誤會是國民黨要求刪除，且市府又在辦理追加預算時追加回來，狠狠打臉國民黨，讓國民黨裡子、面子都沒了，也讓朝野互鬥的劇碼一再上演。