〈中部〉都更不同意見 中市議員：應加強溝通

2018-01-12

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中火車站前後兩處配合舊市區再生進行都更，市議員何敏誠、鄭功進、邱素貞和江肇國等人昨天指出，都更案對台中「轉大人」是一個好的開始，有遍地開花趨勢，但針對不同意戶的意見應加強溝通，真正朝新興大都市邁進。

江肇國表示，昨天中區金園大樓、東區和平街二二八巷兩處都更會舉行揭牌，象徵都市更新已從火車站附近擴散到周邊區域，有遍地開花趨勢，顯見整個舊城區已經開始動起來，盼金園大樓能夠成為中華路商圈第一起成功的都更案例。

何敏誠也說，盼藉這次都更減少核心區域的老舊巷弄，朝著新興大都市邁進，但勾勒的願景固然好，仍要做好溝通協調，以東區精武路「體二用地」問題為例，拖了三十幾年還無法推動，建議市府提供適切的幫助，展現區域新風貌。

鄭功進指出，台中都市發展正在「轉大人」，這是第一件東區民間自辦都更案，相信會是一個好開始，市府與都更會應該針對不同意戶的意見，持續做好溝通的工作，帶動整體街廓發展，讓東區走向下一個新里程。

邱素貞表示，依東區地方規劃觀察，「大智市地重劃」是原台中市區第一個重劃區，尤其在台中大車站完工與大智路打通後榮景可期，期望市府運用公部門的行政優勢，早日取得多數民眾的共識，別讓民間都更專美於前。