〈中部〉防寒害 瓜苗蓋屋、魚池築擋風牆

2018-01-08

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕中央氣象局預警入冬以來最強寒流來襲，嘉義地區農漁民記取兩年前霸王級寒害慘痛教訓，昨天紛紛加強防禦工作，農友幫瓜苗蓋隧道式塑膠屋禦寒，漁民施作擋風牆提高池水溫度，另受惠於氣溫下降，東石漁民出海捕撈白帶魚大有斬獲，樂賺年終獎金。

白帶魚豐收 東石漁民賺年終

農漁民嚴防寒害，太保市黃姓農友表示，當室外氣溫降至攝氏十度以下，瓜苗架設隧道式塑膠屋可維持在攝氏二十幾度，保暖效果很好。

布袋鎮蘇姓漁民預先準備發電機，因兩年前霸王級寒流來襲時，抽取溫度較高的井水幫虱目魚禦寒，卻遇上停電，整池虱目魚凍死，損失上百萬元，今年做好準備，全力抗寒。蔡姓漁民說，飼養魚苗的漁民在越冬池迎風面施設擋風牆，因避開冷颼颼的東北風，體感溫度比牆外低了十五度，池水水溫也就不會遽降凍傷魚苗。

海上漁民趁著風浪還不大出海作業，因海水溫度降低，魚群會往岸邊游，目前是捕撈白帶魚季節，東石漁港昨天八組雙拖漁船出海，共捕獲白帶魚四千公斤，每組各進帳四萬餘元至十餘萬元，賺筆年終獎金。

白帶魚昨天五公兩規格者每公斤喊價兩百五十元以上，三至四公兩者每公斤也有兩百餘元，但一公兩以下者每公斤僅五十元左右行情，老饕則推薦購買小規格白帶魚，肉少但肉質甘甜，還能省荷包。