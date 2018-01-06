〈北部〉4處國有地撥用 中壢可建千戶社宅

2018-01-06

〔記者周敏鴻／中壢報導〕市長鄭文燦昨天會勘中壢區平寮段、南富台、北富台、福德段等四處社會住宅儲備基地，他說，四處基地的土地所有權原來分屬國防部政治作戰局或財政部國有財產署，市府已順利爭取到無償撥用，未來可望新建一千戶社會住宅。

市府推動社會住宅，第一階段十處基地、四千戶，去年陸續開工後，市府仍繼續尋找閒置國有地，盡速新建第二階段社會住宅，目前選定的中壢後站地區四處儲備基地，其中三處屬政治作戰局與國有財產署共同持有，包括中山東路四段的平寮段基地，約七一五三平方公尺，中山東路、榮民南路口的南富台基地，約二九八一平方公尺，以及中山東路三段三三一巷口的北富台基地，約五七二○平方公尺，預計本月完成土地分割，三月申請代管。

至於龍和三街、龍川五街口的福德段基地，約二三八六平方公尺的土地權原屬國有財產署，去年十二月已完成代管作業，三月間將先進行環境綠美化。

鄭文燦昨會勘四處儲備基地後說，儲備基地雖尚未全數完成代管作業，但都已進入「先期規劃」的作業程序，若地方沒有其他公共設施如市民集會所或日照中心等需求，社會住宅的先期規劃預計年底前能完成、一年半後可動工；在社會住宅工程啟動前，儲備基地將新建公園、停車場等，讓周邊居民有更多運動或停車空間。

鄭文燦表示，四處基地約可新建一千戶社會住宅，市府還會持續選擇交通方便、生活機能充足、未來具發展性的儲備基地，讓第二階段社會住宅可達到兩千戶，屆時社會住宅的七成將提供給青年、三成提供給弱勢家庭，租金依當地的八折與六折價格計算，盡早幫助青年及弱勢家庭圓夢，落實居住正義。