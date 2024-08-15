看「小草」遭遇想起無名小站 粉專嘆：不離不棄「被當北七」

無名小站創辦人簡志宇（左）去年10月曾與柯文哲（右）在美西會面，簡志宇當面稱，柯文哲剛就任台北市長就拆除忠孝橋引道，不僅CP值高，又立竿見影地建立人民對新政府行政效率的信心，令他印象深刻。（資料照，民眾黨提供）

2024/08/15 06:47

首次上稿 08-14 22:43

更新時間 08-15 06:47

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲總統大選政治獻金爭議延燒，不少小草甚至痛罵白營割韭菜。臉書粉專「聲量看政治」昨天（14日）分享「無名小站」創辦人簡志宇的往事，直呼「小草」（民眾黨支持者）現在的感受就像曾經相信簡志宇的「鄉民」，「不離不棄，被當北七」的既視感滿滿。貼文曝光引發熱議，有網友翻出去年相關報導，透露其實簡志宇也是柯文哲支持者，讓粉專小編忍不住直呼「難怪喔……」。

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粉專「聲量看政治」昨天下午PO文：「小草『不離不棄，被當北七』的歷史輪迴！2005年，台灣有一個傳說般，足以媲美台版臉書的『無名小站』存在著。當年的無名小站靠著用交大一部分的硬體、交大的學術網路，把自己搞得很壯大，空間給的很阿莎力，大家瘋狂趨之若鶩，把站長簡志宇當神在拜，也讓無名小站在跟PTT等BBS的戰國風雲中，脫穎而出。」

「然後，由於擴張速度太快，後期開始服務不穩定了、資源不夠了，相信簡志宇以及無名小站站方的鄉民們，有錢的捐錢、有硬體的捐硬體，只為一心期盼無名小站可以好好運作下去。站方為了答謝鄉民，承諾無名小站如果公司化，會給這些善心鄉民『優先認股權』。」

「結果，最後2006年12月，無名小站宣布賣給Yahoo奇摩，優先認股權變成『好禮三選一』。無名小站站方當時辯稱，優先認股權是『口頭承諾』，死不認帳。併購案宣布在當年的無名小站BBS，換得眾鄉民罵『不離不棄，被當北七』。民眾黨小草如今盛況，滿滿既視感。」

晚間「聲量看政治」又PO文表示：「下午，小編我講了一個2005年被網路鄉民大罵『不離不棄，被當北七』，拐了鄉民們掏心掏肺捐獻的資源，給了一個優先認股權的空白支票，然後轉頭把自己辛苦創立的無名小站最後賣給跨國企業，賺了好幾個億的故事。後來臉友轉了相關報導給我看，我才發現，哎呦，支持柯文哲。難怪喔……」。

網友紛紛留言「果然投機份子都是一樣的」、「詐騙集團的嗅覺」、「沒毛病啊！A錢的速度和CP值很高」、「果然是一丘之貉」、「認不清事實的草，已不是原來的小草。原來支持的初衷變質了，還是一眛的瞎挺。」、「同類人才能混再一起」、「臭味相投的最佳寫照」。

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