〈北部〉復刻版太平山森鐵 28日試車上路

2017-12-24

〔記者江志雄／宜蘭報導〕復刻版小火車即將出發！宜蘭縣太平山森林鐵路停駛三十八年後，復刻版小火車二十八日將在三星鄉天送埤車站前方試車啟動，以電動機車頭拉動兩節仿古車廂亮相，車體已經完成塗裝蓄勢待發。

太平山森鐵全長三十六．四公里，從太平山下土場站到羅東竹林站，沿途十座車站，天送埤車站屬於中繼站，昔日太平山伐木業盛極一時，造就三星市區及天送埤繁華歲月，小火車行駛時響起汽笛聲，機車頭噴出蒸汽及刺鼻煤炭味，但在一九七九年停駛走入歷史。

充電8小時 可行駛6小時

太平山森鐵全線復駛困難重重，三星鄉公所花費一百八十萬元，在天送埤車站前方新建三五五公尺長環狀懷舊鐵道，打造實體三分之一大小復刻版小火車，電動機車頭配置汽笛與蒸汽設備，有駕駛員操作，拖著兩節車廂，時速二．四公里，繞行懷舊鐵道一圈約八分鐘。

新打造的機車頭長三．八公尺、高二．一公尺、寬一．二公尺，充電八小時可行駛六小時路程，車廂長二．二公尺、高兩公尺，寬度與車頭一致，兩節車廂最多乘坐八人。

試營運期間 可免費搭乘

三星鄉長黃錫墉說，從前的太平山森鐵運送木材兼載客，復刻版小火車將重現當年情境，完成試車後，預計明年三月上路載客，開往幸福的下一站，試營運期間免費搭乘。

天送埤車站建於日治時期的一九二一年，是太平山森鐵唯一原址原貌保存的日式木造建築，偶像劇「下一站．幸福」、電影「聽見下雨的聲音」曾到此取景，是遊客拍照打卡熱點。

天送埤車站一帶被規劃為森鐵園區，鄉公所新設的鐵道路線，打算推進到蘭陽溪畔的古一號隧道，打造全長三公里鐵道地景，營造復古氛圍。