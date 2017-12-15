〈台北都會〉《台北》市府托育中心名額少 年輕媽媽員工嘆想調走

2017-12-15

需求恐超過174 現僅供101名額

〔記者郭安家／台北報導〕市長柯文哲將幼托列為選前政策白皮書，但市府大樓有五千名員工，根據市府官方調查零到六歲托兒需求恐超過一七四個名額，目前市府托育中心僅提供一○一個名額，市府新手媽媽們近日頻向市府人事處反映需求，人事處竟只增加廿三個名額，令媽媽們無奈，更嘆在市府工作太辛苦，有機會就會趕快調走。民進黨市議員李建昌更說，市府正闢建中山區新合署大樓，衛生局五年內也可能搬至南港新大樓，市府應逐步修正空間配置，對北市企業才能起身效尤。

市府︰受限法令、空間規劃不便

對於空間規劃，人事處指出，北市府大樓一樓已有建管處等單位，依照法令，二、三樓另可做托育空間，但幼托空間必須毗鄰，且須依受托人數提供一定比例室內、戶外公共空間，因此僅有二樓托育中心旁的都發局檔案室可做幼托使用；此外，位於一、二樓的建管處也因水泥牆難以整建，導致規劃不便。

不過，市府新手媽媽們質疑，人事處號稱問卷回收三百份，但只是交給各單位的人事室傳閱，還說沒需要就可以不用填，也未調查未婚女性需求；當媽媽們想知道結果時，人事處也未提供問卷統計數據及信度效度說明。媽媽們也嘆，在北市府工作太辛苦，有家庭的職員找到機會早就調離市府。

人事處表示，市府政策盼家長們在住家附近托幼、利用教育局政策在學區附近學校使用公托。但新手媽媽說，如果家裡有後援，或可準時下班，誰會願意通勤這麼長距離把小孩送托市府；媽媽們直言，以目前一般居家保母平均收托時間是十小時至十二小時，若加上通勤時間，除非是每天正常上下班才能接送小孩，盼柯市長正視市府員工內部托育需求，打造友善托育環境，從市府內部做起。