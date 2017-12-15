〈北部〉桃園旅遊全攻略 60條特色主題路線

2017-12-15

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府觀光旅遊局昨舉辦「桃園旅遊全攻略」新書發表記者會，市長鄭文燦表示，市府與出版公司共同發行「桃園旅遊全攻略」，集結詮釋三百個以上好吃、好玩的景點，盼民眾透過旅遊書認識桃園，也讓「瘋桃園」成為未來旅遊的潮流。

「桃園也許不是第一，但將會是『唯一』。」鄭文燦說，桃園具有鄉村與城市、山線與海線、人文與自然等特色，也有許多秘境景點值得去探索，非常適合一日遊及兩日遊。而新書也讓大家知道桃園好吃以及好玩的景點，盼民眾能透過新書遊桃園，看到桃園美好、值得發掘的一面。

觀旅局長楊勝評則表示，新書內容囊括全桃園十三個行政區，集結三百個食購旅住景點，規劃五大特色分區導覽，並歸納六十條特色主題路線，還有精彩圖文與詳細旅遊地圖等，及收錄最新包含金牌好禮、金牌好店、金牌好棧的「桃園三金」，可說是最強桃園旅遊工具書。

楊勝評說，即起推動首波購書好禮，凡在廿一日前憑購買新書發票，至活動官網（http://tycapp.com/tyctravelbook）登錄發票號碼，有機會抽中iPhoneX、桃園跨年演唱會VIP等大獎；第二波購書好禮為廿二日起前一千名至活動官網登錄發票者，可加碼獲桃園專屬實境解謎冊，結合旅遊書精選景點設計關卡與謎題，解謎加值更加深入認識桃園，提供不一樣的桃園新玩法。