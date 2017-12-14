〈台北都會〉捷運萬大線施工 南海路明起設圍籬

2017-12-14

泉州街至和平西路段 工期51個月

〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運萬大線正在興建當中，其中位於中正區南海路泉州街至和平西路段的施工地點，已規劃為未來植物園站（LG02）站點，自十二月十五日起將在外圍架設圍籬，佔用南海路北側人行道與車道，並劃有紅線禁止停車，將對行人、車輛動線造成影響，且工期一連為期五十一個月，預估二○二二年才會完工。

鄰近台北植物園與國立歷史博物館的台北捷運植物園站，將於南海路與和平西路口一帶，打造地下三層、兩個出入口的捷運車站體，自二○一四年十一月開工以來，預定做為萬大、中和至樹林路線的第一期完工車站，分別連通中正紀念堂站與迴龍站、廈安站方向。

捷運工程局指出，全長約兩百多公尺的南海路泉州街至和平西路段的施工範圍，從十二月十五日夜間起，要在道路北側實施第四階段圍籬及護欄架設作業，施工區域主要佔用南海路北側人行道及車道，原本需要在和平西路口左、右轉的車輛，得於泉州街口進入工區前，就選擇靠左或靠右行駛，進入工區後車輛則勿左、右變換車道，同時，工區周邊道路均繪設有禁止臨時停車紅線，建議用路人改利用寧波西街做為西向東替代道路。

雖然地下三層車站的工程龐大，工期預計長達五十一個月，也就是二○二二年第一季才會完工，所幸植物園站周邊多為林業試驗所、歷史博物館等公家單位為主，鮮少有一般民眾，因此較不涉及租稅補償問題。

因施工地區主要佔用人行道，捷運局強調，雖然南海路北側架設圍籬，但在公家機關和各場館的出入口會留有通行空間，十五日起架起圍籬後，也會盡量在南海路北側保留約兩公尺的行人通行空間。