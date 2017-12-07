〈南部〉天冷瘋泡湯 金崙溫泉列車班班滿

2017-12-07

〔記者李立法／屏東報導〕氣溫下降，進入泡湯旺季，位於南迴鐵路線上的台東縣金崙溫泉，吸引高屏兩地民眾青睞，每天早上及下午來回高雄和台東的四個班次「溫泉列車」，幾乎班班客滿，台鐵及溫泉業者均受惠。

每天4班 來回高雄台東

每天早上六點五十九分及九點五十八分屏東開往台東的七○一班次莒光號、三七一班次自強號，與下午二點四十九分、四點二十三分停靠金崙站開往高雄的自強號及莒光號，是目前台鐵南迴線最夯的四班「溫泉列車」。

屏東站長董阿成表示，秋冬季節前往金崙泡湯民眾明顯增加，因溫泉區靠近火車站，搭乘火車最方便，早去午回，吸引高、屏兩地民眾搭乘，每到假日，列車都會加掛車廂疏運旅客。

根據金崙站統計，下午四點二十三分回屏東及高雄的莒光號搭乘人數最多，假日可達五、六百人，月台擠滿人，溫泉季為山中原鄉小聚落帶來可觀的商機，台鐵也同樣受惠。

座位不夠 長者盼加開班次

泡湯民眾表示，因為停靠金崙站的快車不多，秋冬兩季從高雄及屏東搭火車到金崙的人潮眾多，回程趕搭同一班列車的人數常多達四、五百人，一節車廂五十幾個座位，南迴線列車頂多八節車廂，座位恐怕不夠，泡湯民眾多為銀髮族，禁不起久站二個多小時，建議台鐵適時加開班次。

溫泉業者表示，泡湯收費每人一百五十元至二百元不等，來回車資約四百元，六十五歲老人還打對折，到金崙泡湯低消費高享受，是最經濟實惠的休閒活動。