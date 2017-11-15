〈中部〉集集都計三通檢討 再拚觀光榮景

2017-11-15

〔記者劉濱銓／南投報導〕集集鎮近來針對都市計畫進行第三次通盤檢討（三通），以三年四百萬元規劃該案，日前邀集鎮民、公部門討論，公所表示，集集車站周邊公有地不足，難以規劃建設，集集國中旁的高中預定地也閒置多年，盼透過通盤檢討規劃發展方向，再創集集觀光榮景。

集集鎮距離上回第二次都市計畫通盤檢討已經逾五年，由於流經鎮內的清水溪，因改道導致河床出現私有地，而劃定多年的高中預定地，則受少子化影響，未來開發機會不高，加上集集火車站前腹地有限，無法擴大站區設施吸引更多遊客，市區交通轉運因此受限，公所盼利用通盤檢討解編、釋出用地，以利全鎮長期發展。

出席鎮民多反映，現行農地周邊緊鄰建地，應在此次檢討改成建地，並將高中預定地解編釋出，讓地方有更完善的公園設施。與會的公部門則盼透過通盤檢討，將部分佔據或被占據的土地一併釐清，或以徵收方式解決，讓土地利用更合理。

鎮長陳紀衡表示，通盤檢討現已交由規劃公司彙整各方意見，待報告出爐後會送交地方的都委會審議，之後再依序上呈縣府、中央。該案目標是盼將火車站前站規劃為能商業使用的車站專用區，後站區域則建置跨站天橋、擴大停車轉運等，透過全面檢討不合時宜的土地使用分區，再次繁榮經濟、促進觀光發展。