〈中部〉國民黨雲縣長人選 斗六黨部籲採全民調

2017-11-14

〔記者林國賢／雲林報導〕國民黨斗六市黨部昨天呼籲黨中央以「全民調」決定下屆縣長候選人，黨意貼近民意才可望拿回失去十二年的雲林政權；國民黨雲林縣黨部則指出，尊重黨員意見自由，提名作業將依黨的提名機制進行。

黨意貼近民意 才能拿回政權

斗六市黨部主委林聖爵指出，雲林縣在民進黨執政下幸福指數、教育成就、居住環境等滿意度都是最低，縣民普遍有換黨換人做做看看的想法，因此黨必須提名全民認同的候選人，而不是少數人黑箱作業，失去勝選契機。

林聖爵表示，雲林農田水利會會長、雲林縣黨部主委林文瑞、立委張麗善、斗六市長謝淑亞等人都是能獲縣民認同的優質人選，只要經過全民調選出候選人，凝聚團結力量就可望讓藍天重回雲林。

縣黨部：黨中央已擬定提名辦法

國民黨雲林縣黨部主委林文瑞表示，黨中央已擬定「直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，若有兩人以上表態參選，將由中央提名協調小組徵詢、評估、協調產生最具勝選機會者，送中央提名審核委員會審議後徵召參選，若協調未果，再進行初選，現階段尚無人表態參選縣長，就要以「民調提名」產生候選人，實無所本。

張麗善表示，全民調是民主憲政重要機制，但前提是黨內必須和諧，現階段她最重要的工作就是扮演好立委的角色，只要對黨有利她都會全力支持。

謝淑亞表示，透過全民調來決定縣長候選人選是個不錯的選項，可以更貼近民意、凝聚共識，不過，她個人目前並沒有參選縣長的規劃。

民進黨可能月底宣佈縣長人選

民進黨方面則可能在廿九日宣佈下屆縣長參選人選，依「現任優先」原則，將提名李進勇競選連任。