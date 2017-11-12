〈中部〉消失50年 麥寮重現小麥田

2017-11-12

〔記者黃淑莉／雲林報導〕秋冬季節沿海地區東北季風強勁，許多農作栽種不易，但東北季風愈強勁小麥生長狀況愈好，麥寮一群青農去年試種一公頃，今年有許多農民加入面積增到五公頃，消失五十年的小麥重新在麥寮飄香。

為推廣小麥，麥寮鄉公所、麥寮麥豐社區、月光下小麥發展協會及拱範宮昨天舉辦「尋麥根種豐收」活動，有小麥介紹、小麥栽種及各式小麥產品展示，社區民眾也一起下田體驗種小麥。

青農擴大試種 公所協助行銷

麥寮媳婦、月光下小麥發展協會理事長郭慧蟬與先生回麥寮途中，發現沿線路燈、入口意象都有小麥，詢問後才知五十多年前麥寮是國內重要小麥產地且舊名「麥仔寮」，她與先生嘗試在自家二分大農地種小麥。

郭慧蟬表示，試種過程發現小麥幾乎不需用水、省人力，而且強勁東北季風反而有助於防治病蟲害，不用施肥、噴藥，很適合沿海栽種，經過推廣，今年有許多農民加入種植面積有五公頃。

郭慧蟬說，進口小麥價格是國內的三分之一，有產量就要有通路，因此研發出小麥麵粉、小麥粒、麵條等，還與酒廠合作釀造啤酒，味道有濃郁麥香、不輸其他大廠牌啤酒，現與酒廠接洽中明年將生產麥寮的小麥酒。

麥寮鄉長許忠富表示，很高興看到一群年輕人讓消失五十年的小麥在麥寮重現，公所會盡全力協助推銷，盼透過優質的農產打出麥寮正向形象。