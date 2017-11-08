〈北部〉新式公車亭淨高不足 142處智慧面板全換

2017-11-08

〔記者陳昀／桃園報導〕市府交通局編列二．一億元預算，自二○一四年起新建公車候車亭及智慧型站牌，市議員范綱祥昨天質詢時指出，新建的二百一十二處新式公車亭附屬的智慧站牌淨高（地面至頂部智慧面板下緣距離）都不符中央法規最低二．一公尺的規定，交通局打算汰換一百四十二處已安裝LCD智慧面板因應，痛斥浪費逾一千五百萬元公帑。

交通局長劉慶豐說，過去採交通部頒布的「道路標誌標線設置規則」，附屬標誌以淨高一．二至二．一公尺為原則，在經費考量下設為一．九公尺，但今年度營建署執行「道路養護管理暨人行環境無障礙考評」時，考評委員建議比照五都的淨高二．一公尺，交通局因此決定更換高度減半的智慧面板，預計明年上半年會完成，拆下的智慧面板都會保留，用於未來新建的公車亭，不會浪費。

范綱祥指出，多處新式公車亭完工後不是LCD智慧面板顯示故障，就是完工多月遲遲未設面板，他向交通局追究原因，得到的回覆是營建署二○一五年底修改「市區道路及附屬工程設計規範」，把下緣規定改成二．一公尺，導致需要全部拆除重設。

但范綱祥指出，營建署二○○九年即訂定的「市區道路及附屬工程設計標準」，人行道上附屬標誌的淨高下限為二．一公尺，根本沒有修改過，質疑交通局胡說搪塞，想掩蓋行政過失。

議員痛批浪費一千五百萬元

他說，LCD面板每座七萬三千元，目前有一百四十二處已安裝、其餘暫停，若全部換掉，先前購置面板的經費一千五百多萬元都會浪費。

交通局：拆下面板用在新設公車亭

劉慶豐否認搪塞說謊，表示可能承辦人員回覆議員時有所誤解、未清楚表達。他說，既有公車亭的智慧面板高度約四十八公分，將汰換為廿四公分高的面板以符合法規，預計明年上半年完成。

他說，市府明年編列二千萬元預算，除了汰換新面板外，也會持續設置新的公車亭，未來會拉高公車亭高度、以淨高二．一公尺為標準，這波汰換下來的面板就可用於新設、加高後的公車亭，不會造成浪費。