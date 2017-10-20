〈台北都會〉影視音實驗學校 41生轉走13人

2017-10-20

〔記者蔡亞樺／台北報導〕全國首創的台北市影視音實驗教育機構，去年九月開學迄今一年，卻爆發退學潮，北市議員李慶鋒昨於市議會質詢時指出，影視音學校本學期開學許久，校舍整修尚未完工，甚至家長反映無桌椅沒改善、遠距教學遭老師放鴿子，以致招收四十一名學生，一年來十三人離開，痛批學校行政管理能力差。

辦學部主任：學生提出 學校尊重選擇

對此，北市文化局長鍾永豐表示會檢討，第二期校舍整修完工，正申請使用執照，另將委由文化基金會協助校方改善行政效率。影視音實驗機構辦學部主任陳怡光說，校方有跟學生面談，有的決定出國、重考，都是學生自己提出，學校尊重選擇。

台北市影視音實驗教育機構（Taipei Media School，TMS）位於寶藏巖聚落，校長是文基會董事長小野，是全國第一所技術形態的實驗教育機構，學校通識課程有文學、表演、社會、英文和音樂等五科，一學年有四學季、兩學季學費八萬元。

李慶鋒直指，北市影視音學校行政管理能力不足，本學期開學許久，第二期校舍整修還未完成；此外，第一學期轉出五名學生，第二學期轉出八人，招收四十一人，學生一年就轉出三分之一。

李舉例，家長反映無課桌椅遲未改善，家長向校方反映課程課綱，卻遭嗆「不然你來開課」，英語遠距教學竟遭老師放鴿子，甚至停課的課程要不要補課，校方也不清楚。李認為校方無辦學經驗，缺乏行政能力，退學潮愈加嚴重。