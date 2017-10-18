〈台北都會〉埔墘變電所遷移有譜 台電：都計變更送審中

2017-10-18

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於新北市板橋區三民路二段的埔墘變電所營運六十餘年，因電塔設備緊鄰住宅區，破壞景觀，居民長年飽受噪音困擾，並有電磁波影響健康疑慮，經多年爭取，台電擬將變電所遷移至一公里外的埔墘垃圾處理廠用地，目前都市計畫變更案在內政部審議中。

陳情十多年 噪音、電磁波有疑慮

新北市議員何博文昨天召開埔墘變電所遷移公聽會，何博文指出，他多次要求市府和台電公司溝通，針對埔墘變電所遷移提出可行性評估報告。他強調，變電所遷移應以地下化為優先選擇，相信以台電的技術，多花心思與經費可以克服，遷移新址前須和居民溝通。

福壽里長許明順表示，隨著都市發展，三民路已是板橋人口密集的精華區，變電所和高樓林立的景象格格不入，居民聞電色變，觀感不佳，限制地方發展，且變電所設施幾年前曾發生爆炸，有安全疑慮，民眾陳情十多年，希望儘速遷移。

福壽里鄰長陳鳳珠說，附近住戶罹癌比率高，她住的那一棟有兩人因癌症過世，懷疑電磁波影響健康，居民忍受莫大的心理壓力，尤其緊鄰變電所的住家，窗戶一打開就看到電塔，晚上睡覺不停有「嗡嗡」聲干擾，造成耳鳴，有人受不了只好搬家。

擬遷埔墘垃圾處理廠 5至7年完成

城鄉發展局都市計畫科長方凱玲表示，埔墘變電所預計遷移至埔墘垃圾處理廠區段徵收案範圍，擬將○．五公頃的公園綠地變更為「能源事業用地」，都市計畫已送至內政部審議，通過後就可進入區段徵收程序。

台電公司台北南區營業處設計經理李金全說，埔墘變電所建於四十六年，佔地一千一百八十六平方公尺，待都市計畫變更案通過，台電願配合遷移，預計取得用地後五至七年內興建完成。至於地下化，因成本較高，且當地土質為沙質，易有淹水風險，工程技術相對困難，須進一步研議。