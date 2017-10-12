〈北部〉花蓮果菜市場拍賣農產品 都可溯源

2017-10-12

〔記者王錦義／花蓮報導〕「所有花蓮果菜市場批出去的蔬果都可以溯源」，花蓮縣蔬菜合作社輔導社員申請台灣農產品生產追溯（QR Code），目前已有一百多名社員申請通過，即日起正式上路，只要進入果菜市場拍賣的蔬果都要有上游生產端QR Code，建置完整追溯供應鏈，理事主席李順德說，目前所有拍賣蔬果都必須做農藥快篩檢驗，加上生產追溯，希望營造花蓮蔬果安全、可靠的品牌。

合作社經理潘文賢說，台灣農產品生產追溯（QR Code）是生產者將生產的農產品資訊，包括生產者、產地及產品資料等登錄到農委會生產追溯系統，讓消費者在購買農產品時，可以透過智慧型手機等行動裝置掃描包裝資材上的二維條碼，或是將二維條碼下方的追溯編號輸入系統查詢，希望強化生產者的產品安全責任，並促進在地生產在地消費，增進生產者與消費者彼此間的信任感，區隔國產及進口農產品。

李順德說，確保校園食材供應商及團膳業者取得四章一Q（吉園圃、CAS、有機農產品、產銷履歷TGAP等四標章，以及QRcode可追溯系統的農產品）的貨源，即日起花蓮果菜市場全面設立蔬果溯源專區，所有進場的蔬果，一籠就張貼一張QRcode標籤，提供採買單位用手機就可以得知生產者、生產地的資訊，合作社也會陸續輔導社員使用農產品生產追溯，目前還沒申請QRcode標籤的社員，暫時以合作社的QRcode標籤作為溯源，希望所有的社員能全部都有申請自己的QRcode。

而近年營養午餐、醫院餐點農藥殘留的問題受到消費者的關注，李順德說，花蓮縣蔬菜合作社過去是率先全面檢驗進場的蔬菜，使用快篩法篩檢農藥殘留，只要有問題就是扣菜銷毀，經過改革的陣痛期，目前很多農友都相當支持，因此今年特別擴大農藥檢驗室的人力與設備，希望能讓檢驗的範圍能夠更大、更廣，讓花蓮蔬果乾淨、無毒的形象能夠更深植消費者心中，也提高農友產品的價格。